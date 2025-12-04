載孫女校門口跨雙黃線迴轉被撞飛！3人受傷送醫

積穗國小門前違規迴轉，導致兩輛機車碰撞，3人受傷。 圖：警方提供

[Newtalk新聞] 新北市中和區積穗國小前今日上午發生驚險車禍，60歲張姓婦人騎機車載7歲尤姓孫女上學，在學校前方違規跨越雙黃線迴轉，遭對向直行的江姓騎士撞上，3人噴飛倒地，警消獲報後隨即將3人送往醫院救治，所幸均無生命危險，事故原因仍有待釐清。

警方指出，張姓婦人載尤姓孫女今日上午騎乘機車，直行員山路往連城路方向，於劃有分向限制線的路段迴車，與直行員山路往民安街方向的機車騎士江男發生碰撞，事發在校門口，師生目擊嚇到說不出話。

由於撞擊力道猛烈，3人全部噴飛，其中張姓婦人多處骨折、擦挫傷，而女童、江男多處擦挫傷，3人皆意識清醒無生命危險，送雙和醫院救治，雙方酒測值皆為零，確認無飲酒情事。

警方指出，已對違規的張婦開出600元以上1800元以下罰單，至於詳細事故經過及肇事責任歸屬，仍有待進一步調查。

