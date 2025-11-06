載安潔莉娜裘莉訪烏 閃兵役司機被抓包當場轉送徵兵處

安潔莉娜裘莉（左圖中，翻攝TG）5日訪烏克蘭南部尼古拉耶夫州。右圖為美聯社資料照。



多家烏克蘭媒體報導，好萊塢影星安潔莉娜裘莉5日訪烏克蘭南部尼古拉耶夫州（Mykolaiv Oblast）期間，傳出車隊中的其中一名烏克蘭籍司機因無法出示有效文件，在檢查哨當場被拘留，隨後被移送當地徵兵處。

此消息最早在社群平台Telegram上傳開，原發文者自稱是安潔莉娜裘莉的保鑣。消息指出，11月5日，安潔莉娜裘莉的車隊在烏克蘭南部的檢查哨被攔下，其中一名司機因無法應要求出示文件而被拘留，隨後被送去當地徵兵處。

Telegram上也有一段影片，是裘莉後來也親自去了徵兵處，據稱是要幫助該名司機。但裘莉是否成功營救這名男子，目前不得而知。

尼古拉耶夫州徵兵處已向當地的《尼克新聞報》（НикВести）證實此消息。烏克蘭獨立新聞社（UNIAN）也引述消息人士說法，該名被拘留的司機是1992年出生的烏克蘭公民，背景調查顯示他被列為後備軍人，但他未能出示服役證明，也沒有獲准暫緩入伍的核可文件。

烏克蘭獨立新聞社報導稱，在釐清所有情況後，裘莉繼續她的烏克蘭訪問行，「她本人和其代表人皆未干預徵兵處人員的工作」。

依據烏克蘭目前的動員令，該名被拘留的司機將會被強制入伍。

這是安潔莉娜裘莉在俄烏戰爭開打後第二次造訪烏克蘭，5日稍早她身穿防彈背心出現在烏克蘭南部赫松（Kherson），參訪多家醫療機構，與當地兒童和官員見面。

裘莉上一次訪烏克蘭是2022年4月，即俄烏戰爭開打後不到兩個月，當時她訪問了相對遠離戰區的烏克蘭西部城市利維夫（Lviv）。此次訪問的赫松則位於俄羅斯總統普丁聲索的4個地區之一。

