載客司機魂斷國道…死者母淚揭：尪才走半年，又痛失愛子！噩耗惹鼻酸

社會中心／陳弘逸報導

國道一號南向170.7公里處，台中市豐原交流道附近，昨天（4日）凌晨發生嚴重連環車禍事故，一輛聯結車與3輛小客車發生連環追撞。（圖／翻攝畫面）

國道一號南向170.7公里處，台中市豐原交流道附近，昨天（4日）凌晨發生嚴重連環車禍事故，一輛聯結車與3輛小客車發生連環追撞，造成1死9傷。據悉，33歲的死者彭姓男子，本身未婚，是載客司機，遇車禍罹難；母親接獲噩耗，到殯儀館認屍痛哭，還透露丈夫（死者父親）剛往生半年，未料，這場車禍，又讓他痛失愛子。

這起事故發生在昨天（4日）凌晨1時許，國道一號南向170.7公里，豐原交流道附近，發生4車追撞的嚴重事故，現場一片凌亂，一輛物流車卡在中央分隔島，底下還壓著一輛白色轎車，車上一家三口一度受困，共造成9人受傷。

其中，一輛受車禍波及的黑色轎車，嚴重毀損，車頂幾乎被削掉，33歲彭姓男子卡在駕駛座上，滿臉鮮血、頸部斷裂，當場沒了生命跡象，於當天凌晨3時許宣告不治。

這起車禍事故，造成1死9傷。（圖／翻攝畫面）

據《自由時報》報導，死者彭男，本身未婚，是全職租賃車司機，當天剛從桃園機場載返國遊客南下，未料，卻遇車禍罹難；母親接獲噩耗，當天下午到殯儀館認屍痛哭，她透露丈夫（死者父親）剛往生半年，未料，這場車禍，又讓他痛失愛子。

