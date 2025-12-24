載客糾紛 白牌車行老闆撂人開槍、砍殺乘客兄弟檔 致斷掌、斷指一度命危

桃園市劉姓白牌車行老闆只因麾下司機載客糾紛，糾眾砍殺、槍擊登門理論的兄弟檔乘客造成斷掌、斷手指險釀命，桃園地檢署偵結依殺人未遂罪嫌起訴涉案4人。(記者余瑞仁攝)

〔記者余瑞仁／桃園報導〕在桃園市大溪區經營白牌車行的49歲劉姓男子，因麾下司機於今年4月30日晚間與李姓兄弟及張姓男子發生乘車糾紛，李男3人氣憤下前往車行理論，劉獲悉後找來26歲兒子與高姓、朱姓男子助陣，雙方爆發衝突，劉男與高男分持西瓜刀、空氣槍對李男等人揮砍、射擊，劉男兒子在旁把風，造成李姓兄弟分別被砍斷手掌、手指及全身多處刀傷與空氣槍子彈傷，經送醫救回一命；警方獲報將涉案劉男等4人逮捕送辦，桃園地檢署今(24)日偵結均依殺人未遂罪嫌提起公訴。

檢警調查，綽號「龍哥」的劉姓男子在大溪區經營白牌車行，4月30日晚間，一對李姓兄弟檔與張姓男子搭乘劉男麾下司機車輛發生糾紛，李男3人當場表示要前往車行找老闆理論；劉男獲悉後認為李男等人到場恐將發生衝突，即通知兒子與朱姓、高姓男子前來助陣，果然見李男3人前來車行興師問罪，雙方一言不和爆發衝突。

此時，高男從自己車上拿出1把空氣槍朝李男兄弟3人射擊，李家兄弟都被射傷，3人見狀即衝上前想要壓制高男；劉男也從車行內取出1把開山刀，衝上前朝李家哥哥揮砍，高男也衝上前痛毆李家哥哥、朱男也持高爾夫球桿揮擊李男，而劉男的兒子則在旁把風。檢警說，李家哥哥右手掌被西瓜刀砍斷、左手臂見骨，身上還有多處刀傷。

當時李家弟弟與張男見狀奔逃，劉男等人打殺李家哥哥後駕車追人，不久發現李弟返回現場要營救哥哥，當下折返圍殺李弟，造成其左手中指及無名指被砍斷、身體及腳部多處刀傷，雙側臉頰槍擊痕等傷勢。劉男等人逞兇後逃離，並將西瓜刀、空氣槍丟到附近草叢，警方獲報趕抵將李姓兄弟2人送醫救治。

案經大溪警分局獲報逮捕劉男父子、高男與朱男到案，訊後送辦；桃園地檢署檢察官認為，劉、高等人持西瓜刀砍殺、空氣槍射擊恐會造成死亡結果，卻仍持刀槍砍殺、射擊被害人而斷手一度命危，幸經送醫急救才保住性命，認定有殺人犯意，偵結依殺人未遂罪嫌將劉男父子與高男、朱男等4人提起公訴。

