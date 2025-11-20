載客量回溫！客運業虧損率連2年下降 業者仍憂缺駕駛

全台汽車客運載客量逐步回溫，去年已接近疫情前10億人次水準，公共汽車客運業營業收支虧損率也連續2年收窄。不過，業者坦言經營最大變數仍是駕駛缺員問題，將直接影響本業收入，許多業者在疫情期間虧損嚴重，至今尚未真正走出陰霾。

客運業虧損率連2年下降，業者憂駕駛缺工逾2千人成隱憂。（示意圖／資料照）

根據統計，公共汽車客運業去年營業收入339億元、營業支出359億元，營收虧損率收窄至5.8％。相較疫情前2019年營收377億元、支出424億元，虧損率達12.5％，顯示營收與虧損狀況均有改善。若觀察去年總收支，總收入398億元、總支出378億元，盈虧也從111年的虧損率1.8％連2年復甦，回溫至盈餘率4.9％。

廣告 廣告

首都客運總經理李建文表示，以全台業者總收支數據，看不出各家累計盈餘或虧損狀態。他指出，許多業者在疫情時虧掉一個資本額，至今還沒走出虧損陰霾，未真正步入盈餘階段，若只看報告數據就認為業界往好的方向發展，可能過於樂觀。

李建文進一步指出，未來影響客運業最大關鍵變數為駕駛缺工，將直接影響收入。目前公路及市區客運駕駛仍缺逾2000人，駕駛荒問題嚴峻，駕駛年齡不斷增長，年輕新進速度比不上退休速度。其次影響則是場站與人事成本逐年遞增，這些都是業者面臨的實際困境。

延伸閱讀

影/竹南菜市場廁所爆偷拍！監視器拍到「藍衣男」匆忙落跑

陽台擺對「3植物」秒開財庫！ 全家財運、貴人運一路暴衝

影/玉山初雪降臨！降到地面就融化 登山客嗨爆狂拍照