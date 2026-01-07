社會中心／洪巧璇、洪國凱 新北報導

司機遭乘客拿刀架住脖子！今天（7日）清晨一名計程車運將在台北市林森北路酒店前載客，乘客快到目的地才突然說沒帶錢，問能不能轉帳？司機拒絕揚言載到派出所，他才從口袋內掏出300元丟給司機，雙方因此爆發口角，沒想到乘客下車，竟打開駕駛座車門，拿折疊刀抵著司機的脖子威脅。

計程車司機vs.持刀乘客：「下車。好好說。下車。我們好好說。」駕駛座車門突然被打開，一名男子手持摺疊刀，抵住小黃運將的脖子，大聲嚷嚷要司機下車。計程車司機vs.持刀乘客：「不要這樣。下車。大哥對不起。」運將先是假意配合下車，趁歹徒不注意，馬上關起車門逃離，同時撥打110報警，不過回想事起發當下，還是心有餘悸。當事計程車司機：「當然蠻害怕的，因為我怕他真的捅我怎麼辦，開車賺個錢而已，突然被拿刀架在脖子上，害我到現在都沒有辦法再載客，我到現在心情還是...。」民視記者洪巧璇：「當時男子就是在中山區的酒店外頭招手攔車，沒想到上車之後，卻因為車資的問題和司機吵了起來，甚至還拿刀恐嚇。」

廣告 廣告

載客驚魂！車資問題爆口角 運將遭乘客「持刀架脖」威脅

載客驚魂！車資問題爆口角 運將遭乘客「持刀架脖」威脅（圖／民視新聞）事發在7號早上8點多，22歲范姓乘客抵達新北市三重的目的地後，詢問林姓司機，車資能不能用轉帳的，被拒絕後就從身上掏出300元，丟到前座，雙方因此爆發口角。計程車司機vs.持刀乘客：「300。不是，你用丟的是什麼意思。300給你，不用找可不可以啊。尊重的問題。什麼叫尊重啦。」當事計程車司機：「警察跟我說他不是現行犯，因為我不是現場報警等警察來，那我就問警察說難道我要等他捅我，我等警察來再抓他，才叫是現行犯嗎。」三重分局偵查隊長翁啓元：「由於本案雙方當事人均已離開犯罪現場，故判斷嫌犯不符合現行犯的要件，全案依恐嚇罪報請新北地檢署偵辦。」

載客驚魂！車資問題爆口角 運將遭乘客「持刀架脖」威脅

載客驚魂！車資問題爆口角 運將遭乘客「持刀架脖」威脅（圖／民視新聞）好在司機最後機警關車門，才得以逃離，但這場載客驚魂已經在心中留下一道，難以抹去的陰影。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：載客驚魂！車資問題爆口角 運將遭乘客「持刀架脖」威脅

更多民視新聞報導

雞排妹驚傳流產！發文證實「半夜痛到叫出來」 再怒喊：反對代孕

雀巢嬰兒奶粉驗出「仙人掌桿菌」 台灣分公司回應了

冷死人！期末考週遇寒流 桃園男大生教室內昏迷不治

