載岳父直擊妻跟「隔壁老王」車震！綠帽尪手機蒐證…錄到小王生殖器挨告

記者陳弘逸／嘉義報導

人妻跟「隔壁老王」深夜外出車震，遭丈夫撞見拿手機錄影蒐證。（示意圖／PIXABAY）

嘉義縣人夫小綠（化名）2年前，懷疑妻子阿花（化名）外出原因有詭，載著岳父四處晃，竟在民雄工業區附近，撞見愛妻跟鄰居老王（化名）在車內偷情，當場用手機開手電筒拍攝，還錄到男方生殖器。事後，老王惱羞提起刑事告訴；但法官認為，小綠此案是基於蒐集侵害配偶權的相關證據，動機與目的應屬正當合理，考量蒐證目的、手段、場所、持續時間等綜合判斷，判決無罪，可上訴。

判決指出，男子小綠（化名）2023年1月23日晚上10時30分許，發現妻子阿花（化名）跟鄰居老王（化名）單度開車出遊，並臨停在電線桿旁，因行跡詭異，被丈夫小綠撞見，當場下車拿手電筒及手機，從車外往內拍攝，當場抓包兩人偷情，還錄到老王生殖器。

老王偷情被抓包，當下惱羞，認為隱私被侵害，憤而報警提告小綠，後續由檢方依刑法第315條之1第2款之無故竊錄他人非公開活動及身體隱私部位罪起訴。

小綠坦承有拿手電筒及手機拍攝，但否認犯行，辯稱是為了維護自身配偶權才拍攝，辯護人也主張，當時車停路邊，未使用車窗窗簾等設備與外界隔絕，應不屬於非公開活動，且拍攝時間短暫、非全面監控，並不構成隱私侵害與竊錄要件。

小綠出庭時，還原當天情況，因過年很無聊，妻子又出門，就開車載岳父去民雄工業區附近晃，之前就懷疑阿花出門的理由很奇怪，下意識地想要開車出去看能不能遇得到，當時拿手電筒對著車內拿手機攝影，看到這樣的狀況當然是錄影存證。

法官認為，此案是基於蒐集侵害配偶權的相關證據，動機與目的應屬正當合理，且手機攝影方法蒐證，只對私領域造成單次侵害，侵害手段顯屬輕微，且拍攝地點為民雄鄉鄉道旁邊，並非個人生活私密領域。

此外，竊錄的2部影片，時常約10秒左右，蒐證時間極為短暫，考量蒐證目的、手段、場所、持續時間等綜合判斷，應認目的正當，並不構成刑法第315條之1第2款之無故竊錄他人非公開活動及身體隱私部位罪，審理後，諭知無罪。

