載有菲律賓船員貨船黃岩島周圍翻覆 菲中展開救援

中國與菲律賓今天(23日)表示，在接獲通報指出1艘載有21名菲律賓船員的貨船，於南海黃岩島(Scarborough Shoal)附近遇險後，雙方已展開救援行動。

中國軍方表示，今天凌晨接獲通報，指一艘外籍貨船在黃岩島附近海域翻覆，隨後救起17名船員，其中2人在之後傷重不治。軍方並派出飛機執行搜索任務，中國海警則出動2艘船隻參與救援。

中方表示，另有1人正在接受緊急醫療處置，並補充指出，中國海事當局正在調度更多救援人員趕赴現場。

菲律賓海岸防衛隊(Philippine Coast Guard)表示，已派出2艘船隻與2架飛機，救援這艘懸掛新加坡國旗、鐵礦石貨船上的菲律賓船員；該船目的地為中國南方城市陽江。

菲律賓海岸防衛隊指出：「海岸防衛隊指揮中心自香港海上救援協調中心(Hong Kong Maritime Rescue Coordination Centre)獲知，21名菲律賓船員中，有10人是被途經的中國海警船救起。」

黃岩島是南海關鍵爭端島礁，長期為主權與漁業權爭端的引爆點。

中國軍方20日表示，已組織海空軍兵力，驅離1架被指「非法闖入」黃岩島上空的菲律賓政府飛機。

中國對幾乎整個南海聲索主權，其主張範圍與汶萊、印尼、馬來西亞、菲律賓及越南的專屬經濟區重疊。國際仲裁庭2016年的一項裁決認定中國對大部分南海海域的主權聲張缺乏法律依據，北京方面則無視該裁決。