載有267人南韓渡輪擱淺 乘客正在撤離

一艘載有267人的南韓渡輪週三（19日）在南韓西南方珍島海域撞上礁石擱淺。南韓總統李在明要求全力搶救，目前尚無嚴重傷亡傳出。

南韓海警表示，這艘排水量2.6萬噸的渡輪「珍努比亞皇后號」（Queen Jenuvia）是從濟州島出發，要前往全羅南道的木浦市，結果在珍島附近撞上礁石擱淺。海警是在當地時間晚間約8時17分接到報案。

海警認為目前這艘船應無進水狀況。韓聯社報導，海警已經正在把船上人員轉送到木浦港，其中有5人在撞擊時受傷，其餘並無傷亡。船上有246名乘客，21名船員。

李在明要求全力救援，盡一切努力避免任何傷害。

根據現場傳出的畫面，渡輪看似擱淺在一座小島上，船身直立並未傾斜，船上的乘客看來也相當冷靜。

2014年南韓世越號渡輪沈船事件，造成逾300人喪生，其中絕大多數都是校外旅行的高中生。此一事件震撼南韓，並一度造成南韓海警遭到解散。

21:11發稿

21:31更新（更新目前5人受傷）

