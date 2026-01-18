載櫻花妹雙北趕場「2天接7客」！他狂賺7800元 超慘下場曝：得不償失

吳姓馬伕短短2天內接送「櫻花妹」完成7次交易，賺進7800元，但法院審理後不僅判處他5月徒刑，更將他的犯罪工具iPhone 16 Pro沒收。

台北一名吳姓馬伕為了賺取外快，加入應召集團負責接送櫻花妹進行性交易，他在短短2天內駕駛自家車狂奔雙北，載送小姐完成7次高價交易，雖然2天賺了7800元薪資，但法院審理後不僅判處他5個月有期徒刑，更將他價值數萬元的犯罪工具iPhone 16 Pro沒收，可謂賠了夫人又折兵。

機場直送！3小時狂趕3攤 賣淫價碼驚人

判決書指出，吳男與微信暱稱「L-沒回請來電」、「洛」等集團成員配合。2025年8月5日，吳男先前往桃園機場接應剛抵台的日籍應召女，隨即展開馬拉松式的接客行程。

當晚9點起，吳男先載小姐至台北大直某摩鐵交易（價碼2.5萬元），隨後轉往新北永和某飯店（2萬元），深夜11點多更直奔北投五星級溫泉酒店（3.4萬元）。短短3小時內，該名小姐的賣淫收入就高達近8萬元，吳男則負責在雙北地區極速穿梭。

隔日（8月6日），行程依舊滿檔。從下午1點開始，吳男載著女子返回大直摩鐵進行2次交易（分別為1.75萬及5萬元），晚間又接連前往中山區精品旅館等地。總計2天內，該名「櫻花妹」共接客7次，其中單次最高價碼達5萬元，顯示該集團主打高消費客群。

月入上看10萬？馬伕薪資結構曝光

檢警調查發現，雖然賣淫價碼高昂，但身為馬伕的吳男僅領取固定日薪。吳男供稱，其底薪為每日3000元，若跨縣市或加班會有額外津貼，平均月收入約在9萬至10萬元之間。

以本案為例，8月5日因接機且加班至凌晨4點，吳男領到4500元；8月6日則領取3300元。這2天他沒日沒夜地開車，總計不法所得僅7800元。

法官認「接續犯」判刑 手機充公得不償失

台北地院審理時，吳男坦承犯行，並交出與集團成員的微信對話佐證。法官認為，吳男不循正途賺錢，反而助長色情行業，敗壞社會風氣，考量他在密切時間與空間內接送同一女子，法律上視為「接續犯」，論以一罪。

最終，法院依圖利媒介性交罪，判處吳男有期徒刑5個月，得易科罰金。更慘的是，法官不僅沒收其犯罪所得7800元，供犯罪聯繫用的iPhone 16 Pro手機也遭充公。以目前市價計算，這支手機的價值遠超過他這2天的「血汗錢」。全案仍可上訴。



