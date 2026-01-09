載母就醫途中遇道路施工塞車 兒子緊急求助警開道

【記者張沛森／桃園報導】桃園一名黃姓男子日前開車搭載突發高血壓、心律飆高的母親就醫途中，因遇道路施工而塞車，情急之下向轄區派出所求援，由警方協助開道護送到醫院急診室，還好黃母及時就醫，打了強心針，身體狀況穩定。

八德警分局表示，一名50歲的婦人日前因突發高血壓、吸吸困難、心律飆高持續30分鐘無法下降，由黃姓兒子開車前往就醫途中，因在八德區和平路遇道路施工，車行緩慢，心急如焚的兒子就近向八德警分局四維派出所求助。

警員王韋程見情況急迫，於是駕駛巡邏車沿路鳴著警報器協助開道，順利護送至醫院就診，所幸黃母到達醫院，及時打了強心針，身體狀況穩定。

不過，警方也提醒民眾，基於為民服務精神，雖能在緊急情狀下協助民眾開道護送，但警察非專業醫療人員、沒有救護設備，呼籲民眾如遇緊急狀況，仍應撥打119通知救護車，才能得到妥善的醫療照護。

警員開車護送至醫院急診。八德警分局提供

