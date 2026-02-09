載滿26人遊樂設施突斷裂！墜地畫面瘋傳…原定3月退休員警「為救人不幸殉職」

印度一名即將在3月退休的員警為了救人不幸殉職。圖／翻攝自X

印度哈里亞納邦法里達巴德（Faridabad）2月7日發生一起重大遊樂設施事故，當地一座大型電動鞦韆設施在運轉途中突然故障，整座設施的一側在下秒崩塌墜地，造成多名坐在設施上的民眾受困。現場一名員警見狀後立即上前救人，未料設施還懸掛在上方的另一側於員警救援過程中也跟著斷掉，最終導致員警重傷殉職。

根據NDTV、印度時報（Times of India）等印度媒體報導，這起事件發生在法里達巴德的蘇拉傑昆德工藝節（Surajkund），由於是大型節日，遊樂園也人山人海，未料當晚約6時30分許，該座大型鞦韆在高速擺動過程中突然向一側傾斜，隨後設施的另一頭應聲斷裂，整體重重倒塌。影片可見，多名乘坐在設施上的民眾一度受困其中，現場尖叫聲不斷，場面一度十分混亂。

作為該遊樂設施區域安全負責人的員警普拉薩德（Jagdish Prasad）事發後隨即與2名女員警趕赴現場，除了疏散驚慌失措的民眾，普拉薩德也靠近設施，並徒手將受困在倒塌鞦韆的民眾拉出。怎料在救援途中，搖搖欲墜的設施最終不堪重負，另一頭也跟著砸下，重擊普拉薩德的臉部與頭部，普拉薩德緊急送往醫院搶救後，仍因傷重不治殉職身亡。

大型電動鞦韆設施突然崩塌。圖／翻攝自X

報導指出，鞦韆上坐了19名民眾，另一說為26人，這起意外共造成13人受傷，目前傷者仍在住院觀察中。當地警方在事發後已對該鞦韆業者立案，並成立調查委員會，全面釐清設施安全與責任歸屬；肇事遊樂設施也在事發隔天遭拆除，事故區域則全面封閉，但蘇拉傑昆德國際手工藝節仍照常舉辦。

據了解，現年57歲的普拉薩德於1989年加入哈里亞納邦武裝警察部隊，服役年資長達36年，平日就以高度責任感、紀律嚴明聞名，還在2019年獲哈里亞納邦州長頒發警察勳章。普拉薩德平時與妻子和孩子們居住於政府提供的警察宿舍，2名女兒與1名兒子都仍在求學，而普拉薩德原定於今（2026）年3月退休，未料竟在退休前2個月遇上死劫。

哈里亞納邦警察總長辛加爾（Ajay Singhal）受訪時表示，政府將依規定提供普拉薩德家屬1億盧比（約3486萬元新台幣）撫卹金，並安排普拉薩德的一名家屬進入政府部門任職，同時追認其因公殉職的烈士身分，強調其奉獻精神將永遠是警界的榜樣。



