載熊屍三貼嬉鬧惹議！霧台鄉原住民殺4黑熊案 屏東地院判無罪

〔記者葉永騫／屏東報導〕2022年在屏東縣霧台鄉大武村查獲4隻保育類台灣黑熊遭原住民獵殺，嫌疑人還以機車載熊屍三貼的嬉鬧震驚社會，屏東地檢署以違反野生動物保育法起訴9人，屏東地方地法院今天上午判決，除了顏父頂替罪判拘役10天外，其餘人皆無罪，判決結果引發不同的看法。

2022年12月屏東地檢署在屏東縣霧台鄉某民宅搜索，在冰箱中起獲保育類野生動物台灣黑熊及台灣野山羊屍體各1具、台灣水鹿腳14支、水鹿頭標本1只及土製獵槍1把，歷經近4個月追查，共發動9次搜索，搜索地點25處，訊問24人次、拘提多人到案，查出在3年內共有4隻台灣黑熊遭獵殺，依野生動物保育法第41條第1項違法獵捕、宰殺保育類野生動物等罪對被告9人提起公訴。

其中顏姓兄弟射殺台灣黑熊後，將熊屍抬上其所騎乘的普通重型機車，顏兄騎乘機車，搭載柯姓村民，並將獵得的熊屍夾在2人中間，以「三貼」並沿路嬉鬧且任意擺布熊屍的方式載運，還以手機錄影嘻鬧及逗弄熊屍情狀的影片上傳到網路及供部落居民觀覽，隨後再將熊屍冰存在冰櫃內，引發社會嘩然。

屏東地方法院今天上午判決9人殺黑熊無罪，顏姓父親冒名頂替判拘役10天。

對於判決結果，涉案的大武村長麥庸正說，獵捕野生動物是原住民的傳統，這個事件讓原住民對於未來的保育更重視，也成立巡守隊加入保育的行列。

