載男同學吃午餐竟追撞貨車 女大生頭部重創魂斷輪下

台中霧峰亞洲大學外文系20歲鄭姓女大生，趁今天是2025年最後一天，中午騎機車載著林姓男學生外出吃飯，行經乾溪東路時，因不明原因與前方大貨車發生碰撞，鄭女送醫搶救後仍因傷勢過重宣告不治。警方指出，事發路段沒有設置路口監視器畫面，詳細肇事原因及責任判定，仍需由交通警察大隊釐清。

霧峰警分局初步調查，20歲鄭姓女大生中午12時04分許，騎乘普通重型機車附載20歲林姓男學生，兩人沿霧峰區乾溪東路行進。機車在行駛途中，與前方同向由34歲卓姓男子駕駛的自用大貨車發生劇烈碰撞。巨大的衝擊力道導致機車上兩人雙雙受傷倒地，其中鄭女當場失去生命跡象，救護車將鄭女送往亞洲大學附屬醫院搶救。

院方表示，鄭女到院時已沒有呼吸心跳，患者明顯頭部外傷及嚴重的血胸症狀，醫療團隊全力施救，鄭女下午1時16分因傷勢過重宣告死亡。

霧峰警方指出，事發路段沒有設置路口監視器，詳細肇事原因、責任判定及現場路況，仍需進一步蒐集證據並送交通警察大隊分析研判。亞大校方獲悉後，已由校安中心介入協助家屬處理後事。



