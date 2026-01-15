載美女夜衝陽明山！男大生突「胸悶臉色慘白」 竟是心肌梗塞

男大生突臉色慘白送醫，竟是急性心肌梗塞。（圖／報系資料照）

北部一名年僅18歲的男大學生，剛考上大學、脫離父母管束後，首次感受大學生生活的自由。某日晚間，他在同學邀約下，騎車載著「班花」前往陽明山夜衝看夜景，沒想到途中竟因胸悶送醫，經檢查發現竟是急性心肌梗塞。

心臟內科醫師蔡松恩近日在醫療節目《醫師好辣》中分享這起罕見病例。他指出，這名男大生從小生活規律，平日晚上11點準時就寢，飲食也受到嚴格管理。然而進入大學後，開始參加夜唱、宵夜聚餐等活動。事發當晚，一行同學從KTV離開後，相約前往陽明山看夜景，直到凌晨3、4點才準備下山。

男大生在騎車下山途中，突然出現胸口悶痛與緊縮感，但因為後座載著心儀的「班花」，不願示弱，硬撐騎到早餐店。不料下一秒臉色驟變慘白，情況緊急，同學們立即將他送往急診。

醫師檢查後發現，患者出現急性心肌梗塞，心電圖顯示心臟血流中斷，當場讓醫療團隊十分震驚。蔡松恩表示，患者並無高血壓、高血糖、高血脂等三高病史，進一步詢問生活習慣後，研判應是熬夜、飲酒，以及當晚情緒過度亢奮，導致交感神經過度活化，引發冠狀動脈出現劇烈痙攣，造成類似心肌梗塞的症狀。

他進一步說明，血管痙攣的原理類似肌肉抽筋，當冠狀動脈痙攣時，會造成心臟供血中斷，症狀與血管阻塞相似。所幸該名患者年輕、血管彈性佳，經施打大劑量硝化甘油後，血管迅速放鬆，臉色也明顯恢復紅潤，病情逐漸穩定。

蔡松恩提醒，血管痙攣若未及時處置，恐引發致命性心律不整，甚至可能導致猝死。他呼籲年輕人雖無慢性疾病，仍應注意作息規律，避免過度熬夜與情緒劇烈起伏，以免引發突發性心血管疾病。

