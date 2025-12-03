載著屍體照常上班 恐怖情人殺害前女友後的48小時冷酷細節曝

南韓有恐怖情人在殺害前女友後，在48小時內冷靜地處理凶刀、遺體，甚至還載著屍體照常上班，拜訪客戶。示意圖／Freepik

南韓發生一起情殺案件，54歲的金姓嫌犯在殺害前女友後，第一時間沒有立刻報案，反而冷靜的讓人可怕，先是載著遺體徘徊丟棄兇刀，再回家換了身衣服，又大膽地帶著屍體去汙水處理廠上班，如往常般拜訪客戶，下班便驅車前往一個商場上的朋友公司，將遺體棄置在工廠水泵；隔天又編造理由把留有犯罪痕跡的車藏匿在朋友公司。之後，他生活如常地度過44天，直到他把兇車棄置湖中才被警方發覺，將金男緝捕歸案。

綜合媒體報導，金男在10月14日得知前女友在車上與另一名男子約會後怒不可遏，傍晚就在前女友住處等待，並乘上她的SUV。兩人最後在鎮川郡文白面的一處停車場內發生激烈爭吵，最後金男拔出兇器揮出約10刀殺害了前女友。

廣告 廣告

金男當下沒有選擇報警，反而在15日凌晨載著屍體、凶器，連夜在清州、鎮川一帶水庫徘徊，先把凶刀棄置在一處他也不清楚具體位置的地方。之後，他早上回到家裡換了一身衣服，再把屍體搬到自己車上，接著就如往常一樣前往汙水處理廠上班、拜訪客戶。等到下班，他直接開車前往客戶的公司，把屍體裝進麻袋裡，用繩子綁在汙水處理廠的水泵上。第二天，他把留有犯罪痕跡的SUV開到另一個合夥人處，謊稱因為自己孩子最近出了不少事故，所以收回了車子，要他們幫忙保管，就這樣把兇車藏在車罩下。

被害家屬在16日報失蹤，並指出被害人與金男之間有衝突。警方循線追查，發現金男在11月24日把受害者的SUV遺棄在湖中，在根據他友人的證詞以及他與受害人的通話錄音，最終將金嫌逮捕歸案。警方把兇車打撈上來採證，也在車內確認到血跡和多份DNA樣本，讓起初否認犯案的金嫌百口莫辯，承認了所有罪行。

警方認為此案有明顯的預謀犯罪成分，因為金男在犯前曾搜索過「人們為什麼殺人」和「如何無痛死亡」等話題，以及有等待受害者，多次轉移並藏匿車輛和屍體，還會躲避道路監視器以防暴露行蹤，考慮是否公佈他的個人資料。



回到原文

更多鏡報報導

「我感覺快掛了！」25歲工程師上班爆吐隔日猝死 公司秒寄「離職通知」挨批冷血

中國遊客大鬧韓國！星巴克脫序「做2事」業者超無奈

少年把獅子當貓 翻越動物園圍欄闖入！眾人目睹他遭狠咬慘死