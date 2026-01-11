載運超高釀禍！太魯閣牌樓遭撞 維修中又挨撞

大貨車通過正在施工的太魯閣牌樓，突然後頭載運的怪手吊臂直接撞上，施工圍起的鷹架瞬間崩塌。（圖／東森新聞）





最慘牌樓又被撞！一輛台電承包的大貨車載怪手時，疑似沒注意高度限制，加上載運高度違規超高，導致修到一半的太魯閣牌樓鷹架被撞倒。雖然沒有傷到主體，但太魯閣國家公園管理處還是會依法求償。

大貨車通過正在施工的太魯閣牌樓，突然後頭載運的怪手吊臂直接撞上，施工圍起的鷹架瞬間崩塌，一旁工程人員嚇得集體往後退，就怕被波及，而大貨車駕駛聽到轟隆巨響，也意識到自己闖禍了，停下車查看，這一撞真的很頭痛，因為原本修到一半的牌樓鷹架、鋼條東倒西歪，搖搖欲墜相當危險。

前年11月，當時因康芮颱風侵襲，載運樹枝的工程吊車吊桿未收納完整，導致通過牌樓時，不慎碰撞牌樓橫樑，造成斷裂，也讓牌樓上的東西橫貫公路6個字應聲墜地，工程單位在去年11月17號開工，原本預計工期4個月，結果修到一半又挨撞，延後狀況恐怕要再評估，初步研判，大貨車板台高度約1.2公尺，加上怪手手臂高度約3公尺，載運總高度4.2公尺已經超高，而太魯閣牌樓高度4.6公尺，但因為施工架設鷹架，導致限高縮減，加上肇事駕駛未注意，才會不小心撞上。

印尼觀光客（2024／11）：「123。」

太魯閣是國內外遊客必訪景點之一，尤其牌樓更是打卡熱點，許多外國遊客都讚不絕口。印尼旅客vs.觀光團領隊彭麗美（2024／11）：「好風景風景很美，空氣也很清爽。」

但要想看到橫樑上的題字，得再等等修復期，肇事駕駛無酒精反應，但一時疏忽，撞毀施工中的牌樓，雖然沒有造成人員受傷，恐怕還是得賠償一筆費用。

