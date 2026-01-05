載運鋼板疑未固定滑落 司機卸貨被砸破頭身亡

事故現場被拉起封鎖線，方形鋼板散落一地，貨車旁的地上血跡斑斑。（圖／東森新聞）





新北市深坑今天（5日）下午發生工安死亡意外，一名貨車司機載運鋼板到萬福路一間鐵工廠，準備卸貨時，疑似因為鋼板沒有固定好突然滑落，當場壓到正卸貨的司機的頭部，司機被救出時已無生命跡象。

事故現場被拉起封鎖線，方形鋼板散落一地，而在貨車旁的地上則是血跡斑斑。

事發在下午1點15分左右，當時貨車司機正載運鋼板到新北市深坑某間鐵工廠，準備卸貨時，疑似貨車上的鋼板沒有固定好，在開車過程中鋼板移位，所以貨車司機一打開側邊的車斗擋板時，裡面的鋼板突然滑落，位於下方的司機根本來不及閃避，當場被鋼板砸中頭部，血流如注，倒地不起。

警消接獲報案趕抵現場，經救護人員檢視，確認司機頭部受到重創，顱骨破裂，已經明顯死亡。警方立即封鎖現場，並由鑑識人員採證，同時通報市府勞檢處到場勘查，並且通知被害人家屬到場製作相關筆錄。

死者妹妹和太太聽到惡耗馬上趕來，而全案也報請地檢署，請檢察官相驗，釐清死因。

