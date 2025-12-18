載過成千上萬人！駐地20年國光客運朝馬站熄燈 老乘客淚目：回憶沒了

國光客運朝馬站年底熄燈，將暫時搬至隔壁停車場。（圖／Google Map）

位在台中七期精華地段的國光客運朝馬站，確定將於年底正式熄燈，為20年歷史劃下句點，不少在地人與老乘客得知後都相當感慨，表示又是一個時代的離去。

無論是當地的北漂族，或是到台中工作生活的人，對於國光客運朝馬站絕對不陌生，畢竟是連結南北的重要樞紐。不少民眾經過時，也發現朝馬站門口貼出公告，上面寫著「本站租任契約已到期，公廁已無法使用，搭乘遊覽車請改其他地方，敬請見諒」，這才知道陪伴自己無數年的車站要關閉了。

國光客運朝馬站成立於2006年，至今已服務將近20年，讚運過無數乘客。根據臉書粉專「交通大小事」指出，搬遷日期目前未定，但國光客運率先宣布1860桃園機場往台中票價將調漲，三排座位價由原本的350元調漲至390元。

據了解，國光客運對此表示，朝馬站租賃契約到期，在多重考量下沒有續約，預計新地點將暫時搬遷至隔壁「睿麟停車場」當作過渡地點，位置距離舊站不遠，旅客不必擔心找不到，等待水湳轉運站蓋好後正式轉移進去。

不少網友則感嘆：「不只國光，統聯好像也會搬進水湳轉運站」、「雖然不捨，但搬遷是好事，不然這邊太塞，中間還卡個和欣客運」、「坦白說水湳轉運站的話有點遠了」、「以前到台中工作都是搭國光到朝馬再轉車」、「童年回憶啊...」、「太可惜了」。

