載重6噸！陸無人機航母「九天」成功首飛 專家曝驚人火力配置

中國航空工業集團有限公司11日宣布，大型通用無人機「九天」已在陝西蒲城圓滿完成首飛任務。該機型機長16.35米、翼展25米，最大起飛重量達16噸，負載能力高達6000公斤，標誌著大陸大型無人機技術實現新突破。

陸無人機航母「九天」成功首飛。（圖／新華社）

綜合《新華社》、《央視新聞》等陸媒報導，「九天」無人機由陝西無人裝備科技有限責任公司委託航空工業第一飛機設計研究院設計，採用「通用平台+模組化任務載重」設計概念，依托自主整合技術創新，具備大載重、高升限、寬速域、短起降等核心優勢。該機型動力系統採用渦扇發動機，最大飛行高度可達1萬5000米，最快飛行速度可達每小時700公里。

在續航能力方面，「九天」無人機表現十分出色，最大航程達7000公里，航時超過12小時。該機型配備8個外掛點，既可以掛載1000公斤級的制導炸彈，也可以掛載空空導彈、空地導彈、反艦導彈和巡飛彈，其中4個掛架可掛載1噸的載重。

此外，「九天」無人機採用開放式架構，透過模組化任務載重換裝，能在2小時內快速切換任務類型，可廣泛適應民用多元場景，既能承擔偏遠山區、海島的重型物資運輸與精準物流投送，也能在緊急救援中快速恢復通訊、投送救災裝備，還可提供地理測繪、災情評估、礦產普查等服務。

大陸軍事專家張學峰指出，「九天」無人機在進行作戰時可以攜帶多元化的載荷，在2024年第15屆珠海航展首次亮相就備受關注，該機型能夠掛載防區外發射導彈，這種導彈射程達數百公里，且能進行隱身突防，威力非常大。該機型也可以掛載中距空中導彈，例如霹靂-12E，導彈既可以進行自衛，也可以對對方的空中目標進行先敵發射、先敵打擊。

九天無人機「異構蜂巢任務艙」可容納上百枚巡飛彈或小型無人機。（圖／翻攝央視新聞）

張學峰進一步表示，若「九天」無人機搭載比較先進的電子戰吊艙，可以壓制對方的雷達、干擾對方的雷達，提高自身的生存能力。若能搭載定向紅外干擾系統，透過雷射束去干擾對方的紅外制導導彈，可以極大地提高生存能力。如此高的掛載能力可以掛載多元化的武器，既可以提高突防打擊能力，也可以提高自己的生存能力。

該機型另一大亮點是在機腹內整合了「異構蜂巢任務艙」，這個任務艙可容納上百枚巡飛彈或小型無人機，因此「九天」無人機也有「空中無人機航母」之稱。張學峰說明，小型或微型無人機、巡飛彈的重要優勢就是突防能力比較強，對方攔截時比較困難，因為個頭非常小。但這種微小型無人機或巡飛彈也有作戰航程比較近的問題，一般情況下僅有20至30公里或數十公里，若要打擊對方縱深的目標難度比較大。但若把這種小型微型無人機放到九天上，就能夠由九天無人機飛到對方的縱深進行打擊。

