雲林斗南清晨發生嚴重三車連環撞車禍，載運麵條準備出門做生意的小貨車駕駛與乘客不幸喪生，年僅67歲及45歲！肇事白色休旅車駕駛目前昏迷中，警方正檢驗是否酒駕。當地居民表示，事故現場位於彎道，車速過快易因離心力外拋而釀禍，「過去曾多次發生車輛開到逆向或自撞電線桿事故」，令人不勝唏噓！

載麵小販清晨遇死劫！雲林彎道三車撞 駕乘雙亡肇事駕駛昏迷。(圖／TVBS)

雲林斗南發生一起嚴重的三車連環碰撞事故，導致一輛載運麵條的小貨車上的駕駛與乘客不幸喪生。事故發生在清晨，死者原本準備前往做麵條零售生意。肇事的白色休旅車駕駛目前昏迷中，警方正在檢驗其血液樣本以確認是否酒駕。當地居民表示，事故路段為彎道，車輛如果速度過快容易因離心力外拋而發生意外，過去此處已有多起類似事故。

斗南清晨三車連環撞！肇事駕駛直衝對向車道。(圖／TVBS)

這起悲劇發生在天色剛亮之際，小貨車上的67歲黃姓男駕駛與45歲李姓女乘客在猛烈的撞擊中受困。儘管氣囊爆開，但仍無法抵擋強大的衝擊力，兩人被救出送醫後因傷勢過重不治身亡。從車禍現場散落一地的麵線和麵條可見，兩人正要出門做生意。

斗南分局組長楊貴宇表示，肇事的白色休旅車因不明原因偏離車道，直接衝入對向車道，先與小貨車相撞後又波及外側的自小客車，造成小貨車上兩人死亡的悲劇。目前警方已對肇事駕駛抽血送驗，確認是否有酒駕情形。

車禍現場散落一地的麵線。(圖／TVBS)

事故現場位於一個微向右彎的彎道，但白色休旅車卻直衝對向車道。附近居民指出，這個路段因為有個斜彎，車輛如果速度過快就會因離心力而外拋到對向車道。該居民強調，這個路段過去曾多次發生車輛開到逆向或自撞電線桿的事故。

警方表示，肇事駕駛目前處於昏迷狀態，小貨車死者家屬正在聯繫中。這起事故的三車駕駛都是雲林當地人。一場本該是平常工作日的開始，卻因這場車禍變成了兩個家庭的噩夢，早起準備做生意的小貨車上兩人不幸喪命，令人惋惜。