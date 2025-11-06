載2孩失控！先撞預拌車「再撞一家4口」機車 特斯拉駕駛不治亡

屏東恆春連環車禍，肇事特斯拉駕駛不治。讀者提供



屏東恆春鎮今（11/6）日下午發生一起重大連環車禍！一輛特斯拉轎車疑似煞車不及，先追撞前方混凝土預拌車，再失控衝向機車道，撞上一輛載有2名成人與2名孩童的機車，最終撞上民宅牆角才停下。猛烈撞擊造成共8人受傷送醫，其中特斯拉駕駛傷勢嚴重，搶救後仍不幸身亡。

事故發生於下午4時02分左右，一名年約30歲男子駕駛特斯拉載著妻子與兩名子女，行經恆春鎮恒公路麥當勞前路段時，疑似未及煞車，當場追撞正在等紅燈的混凝土預拌車，隨後車輛失控滑向右側機車道，撞上一家四口騎乘的機車，隨後猛烈撞擊民宅牆角才停止。

事故現場滿地碎裂車體與油漬，特斯拉車頭嚴重變形、幾乎報廢。消防人員趕抵時，駕駛已受困車內，情況危急。

屏東縣消防局表示，接獲通報後立即出動恆春、車城與墾丁等分隊共5輛救援車、10名人員前往現場。救難人員於下午4時22分使用破壞器材協助脫困，發現駕駛已無呼吸心跳，隨即送往恆春旅遊醫院急救，仍於傍晚宣告不治。

