輔仁大學創校百週年 賴清德讚神職人員：只要愛台灣就是台灣人

總統賴清德表示，輔大百年來以「真善美聖」深耕教育、奉獻社會，更有無數神職人員在台灣各角落以行動實踐愛與服務。他並引用「不管來自哪裡、何種身分，只要愛台灣就是台灣人」。(記者羅國嘉攝)

〔記者羅國嘉／新北報導〕天主教輔仁大學自1925年創校滿百年，今(6日)於中美堂舉行感恩慶祝大會，總統賴清德出席致詞表示，輔大百年來以「真善美聖」深耕教育、奉獻社會，更有無數神職人員在台灣各角落以行動實踐愛與服務。他並引用「不管來自哪裡、何種身分，只要愛台灣就是台灣人」。校長藍易振則說，為呼應賴清德的健康台灣願景，將於2026年11月籌辦亞太天主教大學運動會，建立以信仰與教育為核心的非官方外交平台。

廣告 廣告

賴清德指出，輔仁大學一路走來並非順遂，曾被要求停辦，並遷校重建，直至1961年才恢復辦學。能度過難關，最關鍵的是于斌樞機主教以堅定信仰、前瞻遠見和慈愛精神帶領前行。他引用《瑪竇福音》第五章第14節「你們是世界的光，建在山上的城，是不能隱藏」，表示這正象徵輔仁大學的精神與定位。

賴清德表示，從政多年，他深刻看到天主教不僅傳播福音，更在教育、醫療、社會服務與弱勢照顧上投入巨大心力，許多神職人員以行動實踐天主之愛，令人敬佩。他特別提到羅邁瑞修女創立輔大織品服裝學系，被譽為「織品之母」，帶動台灣紡織業發展；也敬佩甘惠忠神父創辦啟智協會，並長期在台南投入兒童教育與早療；劉一峰神父則在花蓮奉獻數十年，協助重建原住民語言、照顧弱勢及身心障礙者等。

賴清德直言，「這些都是天主教愛的證明。不管來自哪裡、何種身分，只要愛台灣就是台灣人。」

賴清德也說，面對全面智慧化時代，社會多談發展與獲利，但較少關注倫理，而藍易振將AI列為核心方向，令人敬佩。政府也會學習這精神，在迎接未來科技發展時，更加重視AI倫理與每個人應有的照顧。為呼應賴清德的健康台灣願景，以及運動部的成立，輔仁大學將運動作為核心，將於2026年11月籌辦亞太天主教大學運動會，建立以信仰與教育為核心的非官方外交平台，藉此深化台灣與亞太地區友邦及潛在合作夥伴的實質關係。

總統賴清德(中)出席輔仁大學創校100週年慶祝大會。(記者羅國嘉攝)

校長藍易振則說，為呼應賴清德的健康台灣願景，將於2026年11月籌辦亞太天主教大學運動會，建立以信仰與教育為核心的非官方外交平台。(記者羅國嘉攝)

天主教輔仁大學自1925年創校滿百年，今(6日)於中美堂舉行感恩慶祝大會。(記者羅國嘉攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

獨家》宣揚武統被廢止依親居留 中配錢麗已在3日搭機離台

驚悚畫面曝光!蕭美琴宜蘭視察 24歲警交管遭廂型車卡車底命危

谷立言秀照和賴清德、蕭美琴餐敘 強調美對台承諾堅若磐石

賴瑞隆兒遭爆霸凌同學 陳其邁說話了

