輔仁大學廣告傳播學系第29屆畢業展覽《29超有種》 新型態物種發表大會

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

圖/輔仁大學廣告傳播學系提供

輔仁大學廣告傳播學系第29屆畢業展《29超有種》將於2026年4月24日至26日於松山文創園區一號倉庫盛大開幕！本次畢展將以「新型態物種發表大會」作為包裝、「外部指令」作為概念，呈現本屆學生在面對每道社會與產業的指令，能以高度邏輯整合力、團隊合作與實踐力等特質，突破社會框架，將每道需求轉譯成具體行動。

29超有種：在社會指令中不斷進化，突破框架的新型態物種

29超有種的來源「Born by Prompt」來自於快速改變的數位習慣。對輔大廣告第29屆學生而言，社會給予的外部輸入，例如：科技變革、經濟前景或職場期待等，就像一段段指令（prompt）不斷要求學生們做出回應。

廣告 廣告

不同於普遍 Z 世代可能因過度焦慮而缺乏實踐的特質，輔大廣告第29屆學生利用系所培育的「創意」與「邏輯」，採取「行動」轉譯每道需求，進而進化成能完美產出的「29超有種」。展覽主題將學生特質納入生物分類法：「廣告界、生成門、創意綱、邏輯目、行動科、29屬、超有種」，向業界宣告這是一群能在變動環境中持續生成、進步的理想人才。

高度實踐能力：突破典型 Z 世代 「過度焦慮而缺乏實踐」的框架

面對大環境變動帶來的焦慮，輔大廣告第 29 屆學生展現了強大的「高度實踐能力」。不同於典型的 Z 世代標籤，這群學生不因畏懼失敗而停滯，反而能將競爭壓力轉化為促進個人成長的原動力。

在本次畢展中，學生們透過與蓋亞 GAIA 、 KlassiC. 、台灣雙醬咖哩、 STEPV 、饗泰多、去趣等知名品牌的合作，各自針對不同企業主制定線上線下的整合行銷案，將創意與邏輯化為實際行動，回應顧客需求並創造多元產業價值，展現本屆學生多元、豐富的創意策略內容。

展覽亮點：解鎖超有種的生成過程

以「新型態物種發表大會」為包裝，從物種的誕生背景與特色開始，逐漸了解超有種的能力、成就等不同面貌。能在展場中直接與29超有種互動，也能 pick 屬於你的29超有種。

除了超有種的生成與學生們精彩的品牌合作，展覽內容更與業界和時事高度連結，包含「Now事大學生：以《金魚世代—注意力缺失現象》主題做社群經營」以及「數位大調查：以《 Z 世代生成式 AI 大調查》為主題，與凱絡媒體進行產學合作」；除此之外，更以 LINE 官方帳號「29超有種 ⁑ 指揮中心」作為線上互動管道，使用者在 Line OA 中輸入 Prompt 即可立刻獲取物種圖鑑與人才資訊，歡迎提早加入解鎖29超有種的更多秘密。

更特別的是，本屆畢展籌備特別企劃「輔大廣告三十：ADcosystem」，邀請系友與在校生一同回顧輔大廣告生態系這三十年來是如何從傳統媒體時代走到數位浪潮下的全媒體時代。透過企劃，觀展者可以進一步了解輔大廣告的教學願景及發展過程，看見畢業系友在傳播產業、多方領域發光發熱的亮眼成就。

誠摯邀請業界人士、學術界代表、以及對廣告創意有興趣的民眾，於2026年4月24日至26日蒞臨松山文創園區一號倉庫，一同揭開「29超有種」這群不同於典型 Z 世代之物種的神秘面紗。

展出日期：

2026 / 4 / 24 (五) 至 2026 / 4 / 26 (日)

展出地點：

松山文創園區一號倉庫

展出時間：

4 / 24（五）18:00 – 21:30

4 / 25（六）10:00 – 20:00

4 / 26（日）10:00 – 16:30（16:15為最後入場時間）

更多輔大廣告系畢展 \ 29超有種 / 相關資訊，請持續鎖定

Now事大學生 Instagram： instagram.com/now4.fjuad29

Now事大學生 Facebook 粉絲專頁： https://www.facebook.com/fjuad/?locale=zh_TW