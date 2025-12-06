輔仁大學百週年校慶（3） (圖)
天主教輔仁大學創校100週年慶祝大會6日上午於輔大中美堂舉行，眾人起身一同祈福，場面隆重莊嚴。
中央社記者趙世勳攝 114年12月6日
