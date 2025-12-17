輔仁大學耶誕演唱會 大咖歌手嗨翻中美堂

（中央社記者王鴻國新北17日電）輔仁大學「輔人潮聖誕演唱會」今晚在中美堂盛大登場，邀請到歌手羅志祥、盧廣仲、告五人、八三夭等超級卡司，在大咖歌手輪流開唱下，現場氣氛嗨翻中美堂。

在傑出校友、誼遠控股集團董事長陳致遠支持下，這場輔大輔人潮演唱會卡司媲美各地跨年演唱會的陣容。今天下午5時許開放進場前，中美堂外就已出現一圈又一圈的排隊人龍，大家都希望能搶到最親近偶像的搖滾站立區。

這場演唱會由人氣YouTuber「寶賤」擔任主持人，並由搖滾天團「八三夭」開唱，瞬間點燃全場溫度；隨後由Sabrina 胡恂舞、Juice Boy、薛恩接力登場。接著「告五人」、盧廣仲及自帶強大氣場的羅志祥等大咖歌手陸續登場，將現場氣氛推至最高點。（編輯：黃世雅）1141217