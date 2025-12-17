輔仁大學聖誕演唱會校友贊助！羅志祥、盧廣仲引爆全場

新北市輔仁大學於12月17日晚間在中美堂舉辦的「輔人潮聖誕演唱會」，吸引了眾多校友與學生參加，現場氣氛熱烈。此次演唱會邀請了多位知名藝人，包括羅志祥、盧廣仲、告五人及八三夭等，展現了一場星光熠熠的音樂盛宴。

新北市輔仁大學於12月17日晚間在中美堂舉辦的「輔人潮聖誕演唱會」，吸引了眾多校友與學生參加，現場氣氛熱烈。（圖／ 輔仁大學提供 ）

經濟系校友、萬海航運集團董事長陳致遠也特別贊助此次活動，並攜手女高音璽恩合唱三首契合聖誕氛圍的歌曲，讓現場觀眾感受到濃厚的節日氣息。陳致遠在台上分享了在輔大的快樂時光，並鼓勵學生在合法的範圍內追求幸福。

演唱會由人氣YouTuber「寶賤」主持，現場不斷回響著觀眾的尖叫聲與掌聲，營造出熱烈的節慶氛圍，讓大家在聖誕前夕共同享受音樂的魅力。

