社會中心／綜合報導

輔仁大學驚傳火警！今天（12日）下午，在輔大體育系2樓老師的研究室，突然因為不明原因，電箱冒出灰煙，隨後教室就起火燃燒，校方第一時間也立刻疏散師生，所幸沒有人員受困，警消也立刻到場，火勢在半小時內順利撲滅。

午後輔大校園，突然冒出濃濃黑煙，伴隨著橘紅色火光，直竄天際，師生們趕緊從學校逃出，報警求助。

眼看著火勢愈燒愈旺，急忙跑出來的學生們，東西根本來不及拿，只能希望火勢不要延燒，自己的物品能沒事。

廣告 廣告

輔仁大學驚傳火警！ 2樓研究室竄火煙 師生緊急疏散

輔仁大學驚傳火警! 2樓研究室竄火煙 師生緊急疏散（圖／民視新聞）警消獲報後，迅速到場佈水線灌救，大批學生也被疏散到安全區域，焦急等候。

火警事件發生在12號下午4點半多，新北市新莊區輔仁大學裡，初步了解，起火點是體育系2樓老師的研究室，突然因為不明原因，電箱冒出灰煙，隨後教室就起火燃燒，校方第一時間也立刻疏散師生，沒有人員受困。

輔仁大學驚傳火警！ 2樓研究室竄火煙 師生緊急疏散

輔仁大學驚傳火警! 2樓研究室竄火煙 師生緊急疏散（圖／民視新聞）第二大隊大隊長曾天柔：「總共我們疏散了34個人，無人員受傷跟受困的情形，燃燒面積大概10平方公尺左右，10平方公尺左右，（燃燒）物品的部分，我們還是要等鑑識人員再去做確認。」

輔大也表示，當時教室裡面沒人，發現冒煙起火後，也立即疏散師生，火勢迅速在半小時內撲滅，但好端端的，老師的研究室怎麼會突然起火，師生們也只盼能查明原因，還給他們安心的學習環境。

原文出處：輔仁大學驚傳火警！ 2樓研究室竄火煙 師生緊急疏散

更多民視新聞報導

輔大資工生網PO「中山砍人不揪」遭法辦 校方也出手了

樂天桃猿新秀許賀捷捐款給母校輔大！勉勵學弟勇敢追夢不放棄

2026「最強私大」出爐！企業讚「經理人孵化器」

