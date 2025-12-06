輔仁大學「紅到國外」辨識度高！交換學生選項涵蓋全球

台灣網友近日討論私校風評時，大讚輔仁大學在國外「特別有料」。不少校友指出，雖然在台灣名氣不如國立大學，但出國交換或求職時，「宗座大學」背景常讓外國學校與企業多看一眼，選擇機會明顯增加。

輔仁大學。（圖／示意圖／取自Google Maps）

輔大因隸屬羅馬教廷教育部，是台灣唯一的宗座大學，與全球多達492所姊妹校合作，涵蓋亞洲、歐洲、美洲，學生海外交換選項相當豐富。也因此在社群討論中，許多人形容輔大「國外名氣完全不輸國立」。

在企業評價方面，輔大連續兩年於《104人力銀行》「2025大學品牌力」中成為唯一上榜的私立大學；《Cheers》「2025企業最愛大學生」調查中也名列私校第2名，顯示其受到國內職場高度肯定。

