輔信樂看明年重返成長 迷你AI工作站需求勁揚

〔記者方韋傑／台北報導〕準系統廠輔信科技(2405)總經理鄭瑋勳今天在法說會表示，全球邊緣運算應用正在加速落地，公司以「小型化」為產品差異化核心，從小於1公升的物聯網(IoT)節點到中型邊緣伺服器、工作站皆可支援AI推論，算力可達400 TOPS以上，目前已經攜手多家客戶進行轉型專案，明年營運將重返成長，部分訂單能見度甚至看到2027年。

鄭瑋勳說，公司在美國、德國、日本皆有在地組裝與客製能力，商務與公共領域以專案型需求為主，有助提前規劃物料、緩衝記憶體短缺與關鍵零組件排擠效應。美國子公司在備援與災復、自助服務終端、視訊監控等領域取得長期訂單，預計將從今年底延續至明年第三季。

日本市場方面，輔信切入機場顯示、安防監控與藥妝零售應用；整體亞洲區成長亮眼，台灣工業電腦銷售年增逾五成，印度與澳洲同樣維持升溫。公司並計畫將更多資源投入東南亞與新興市場，看好無人化與智慧場域帶起的AI與邊緣需求。

關於產品布局，輔信同時採用英特爾(Intel)、超微(AMD)、輝達(NVIDIA)平台，除了已推出0.45公升的迷你邊緣PC，也正因應客戶需求打造下一代0.25公升產品，滿足空間受限的部署場景。工作站則支援高效中央處理器(CPU)與圖形處理器(GPU)擴充，也可整合神經處理器(NPU)，在算力與能耗間取得平衡。

談到記憶體用料，鄭瑋勳說，輔信維持DDR4與DDR5雙軌策略，並已提前針對明年第三季的專案進行備料，觀察記憶體與CPU價格可能上調，會與客戶協調適度反映漲價，以長期合作與誠信維繫供應關係，在零組件短缺中保持彈性。公司考量成本與供應鏈成熟度，除出口美國者外，多數產品仍以中國生產，並視美中情勢彈性調整，也保留回台生產選項。

談到應用案例，輔信近期協助日本藥妝通路導入自助服務AI裝置，支援長時運作並提升坪效；在澳洲海域以聲納與影像加速處理提升航行管理效率；在泰國落地智慧停車方案，在歐洲木材工廠以邊緣運算支撐低網速環境下的即時產線調整；醫療端則以影像降噪與AI提升眼科診斷效率。公司也開發監控中台設備，加入AI視覺與關鍵字檢索，海外需求洽談中。

鄭瑋勳強調，輔信多年以「保守但逢機積極」進行市場投入，並以全公司資源深耕小型化優勢。隨著代理式AI(Agentic AI)、模型小型化與Windows 10支援終止等因素推動AI PC需求，預期雲端加邊緣架構將成為主要發展方向，未來三年將持續針對智慧零售、監控、機器視覺與智慧城市深化軟硬整合能力。

