輔具團隊出任務 製氧機漂洋過海

離島金門，長者居多，尤其在新冠疫情後，製氧機的需求量增加了，包括一些癌末或重症的患者，都很需要，不過因為離島資源不足，金門輔具平台在製氧機的供應上，經常會遇到缺貨的困難，因此新竹輔具平台，定期會送善心人士捐贈的製氧機，去金門置換需要維護的機型回來，同時也陪伴金門團隊，入戶去關懷病患使用的狀況。

65歲的張承安，中風過兩次，但在前妻和印尼籍看護工的照顧下，儘管只能躺在病床上，但臉色和精神看起來都還不錯，家裡使用的輔具幾乎都是向慈濟申請來的。

輔具受助者家屬 羅建華：「我們家的抽痰機、氧氣機(製氧機)，輪椅 (電動醫療)床，全部都是大愛，都是你們慈濟的，然後感受到就像有家人(幫忙)，真的是造福於人民。」

金門慈濟志工 陳翔景：「這位案主的妻子(前妻)，她就好像對我們就，產生了一個信任感，從(電動醫療)床，到氧氣機，到抽痰機，到高背輪椅，到一般輪椅，其實這樣大概，有三年的時間了。」

最近張先生的健康又有一些問題，之前入院治療，臨出院前，院方說一定要有製氧機，羅建華馬上想到慈濟可以幫得上忙。

輔具受助者家屬 羅建華：「當時醫院(說家裡)沒有氧氣機，就不能出院，我們去縣政府登記，要等三個月。」

印尼籍移工 德菲塔：「有了這樣的輔具(電動醫療床)，照顧雇主就比較不那麼辛苦，能減輕每天攙扶他的沉重負擔，現在還有製氧機、抽痰機，這樣會更有幫助的。」

離島金門，長者居多，但輔具資源不是那麼充足，新竹輔具團隊定期前往關懷和支援，這天也陪伴志工到91歲的何阿媽家，關心他們使用製氧機的現況。

輔具受助者家屬 李天立：「製氧機一旦卸下之後，血氧馬上掉到80幾、70幾，有時候甚至幫她洗臉幹嘛，都不敢離開太久，(製氧機對我母親)幫助很大。」

新竹慈濟志工 方奇輝：「離島基本上取得資源也不容易，(我們定期來)把他們需要維護的，運回來台灣 ，需要技術人員的一個保養，才能夠維護使用者的安全。」

慈濟的環保輔具，對有病患的家庭而言，不只是冰冷維生的設備，而是一分能幫助家屬照護的支持力量，減輕的是家人的身心負荷，安住的卻是一整個家庭的心。

