輔具團隊前進馬祖 太陽眼鏡大方送

離島居民因為日照強、海風大，加上長輩居多，很多人都有白內障的困擾，慈濟輔具團隊，接到了馬祖當地志工請求提供生活輔具的需求，特地為東莒和西莒的居民，送去偏光眼鏡和助行器。

帶著大包小包的行李，台灣輔具志工團隊從馬祖南竿碼頭，要搭船前往西莒，為偏鄉居民送去他們非常需要的生活輔具。

西莒居民 陳瑞金：「因為我們在外島 ，真的 紫外線非常地強 ，所以大家的眼睛，我覺得得到青光眼這種(眼疾)， 之類的會比較多 所以我們現在，就是要提早做預防 ，其實還可以拿來擋風 ，因為馬祖的冬天很冷 風很大。」

西莒居民 陳珮菁：「因為婆婆有青光眼 還有白內障，所以就比較需要(太陽眼鏡)， 而且海島型的氣候 ，那個太陽(紫外線)比較強 比較刺眼， 對眼睛有傷害 所以幫婆婆來領。」

80歲的陳先生，罹患巴金森氏症，妻子林艷華陪著來領取助行器，試用效果，他自己覺得很滿意。

西莒居民 林艷華：「這樣比較穩 (穩多了)，如果拿枴杖的話 就比較容易跌倒，有這個(四腳助行器)幫忙的話，就走路比較方便 就好很多了。」

十一月的馬祖，風很大，加上晴天時，日照容易讓人感到刺眼，當地志工已先在網上張貼訊息，讓有需要眼鏡輔助的居民登記，這天志工特地來送這分禮物。

東莒居民 曹瑞云：「醫生檢查說(我的眼睛)有一點白內障 ，然後他說你最好，出門 叫我騎摩托車要戴這個，因為有時候有太陽那個反光，眼睛受不了。」

東莒居民 曹常添：「因為我有輕微的白內障，所以戴(太陽眼鏡)起來，感覺上比較舒服一點。」

東莒衛生所放射師 劉安妮：「因為現在的人其實也沒有習慣，戴這個太陽眼鏡 ，當然如果能夠戴太陽眼鏡 ，降低這個(罹患)白內障的風險，我覺得是很好的。」

服務離島居民，志工使命必達，預防眼疾，也守護他們的健康。

