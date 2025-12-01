輔具團隊離島行 維護保養傳授技能

台灣輔具團隊，定期前往離島關懷當地使用輔具的情況。最近在馬祖北竿，志工除了傳承輔具維護的技能，也實地去家訪，探望老人家在輔具的使用上，有無不適應的情況。

嘉義慈濟志工 陳明周：「右邊(按鍵)都是上，左邊都是下 所以這樣看，所以第二條就是頭腳連動。」

志工講解電動醫療床，與遙控器連動的線路，盡可能用最容易理解的方式來解說，馬祖北竿鄉衛生所的兩位工作人員，也仔細筆記下來並做測試，這是台灣輔具團隊定期的離島關懷。

衛生所社區健康營造中心經理 吳俊興：「因為我們北竿這邊也比較缺乏一些，適合的器械修繕的情況，我認為像今天的這些課程的部分，都能夠有幫助在我們工作中，能夠更適當地去進行協助長者。」

電路的操作，對女性工作人員，或許稍微難理解了一些，但為了服務長者，他們還是很認真地學，包括輪椅輪胎的置換，也都親自操作。

衛生所長照分站行政人員 陳宛君：「前陣子才修了一部輪椅，我們是用兩個男生加我，一起去把它裝起來的，今天的話 就是剛剛師兄有做示範，其實我一個人就可以單獨地，就可以把它完成 ，就是對案家服務的部分會更快速一些。」

嘉義慈濟志工 陳明周：「我們就剛好把工具 還有零件帶過來 ，然後順便也把我所學的一些經驗 ，希望能夠教給他們，這樣的話 輔具可以不斷地循環再利用。」

除了維護輔具的技能傳承，衛生所人員也帶著志工，去探訪一位伯伯使用輔具的狀況，目前他的身體健康慢慢在康復中。

衛生所長照分站行政人員 陳宛君：「他剛回來的狀況，其實是沒有辦法下床的 ，然後現在是可以自己拿著枴杖，可以自己走，就是定期性地做訪視，再做進一步地追蹤 ，再給他提供比較好的輔具服務 。」

台灣志工團隊的經驗傳承，讓離島的輔具使用與維護，能更有保障，長者的日常生活也能更有品質。

