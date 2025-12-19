輔具專車愛心串聯城鄉 八車齊發馳援全臺家庭

八部車於12月16日全數交車完成，讓志工能更快、更穩定地將愛心送達需要的家庭。

在慈濟推動的環保輔具服務中，交通始終是最大挑戰，輔具不僅改善生活品質，更是家庭重拾希望的依靠。2025年，一位長期護持證嚴上人的企業家師姊，深信「環保輔具能救人、也能救地球」，慨然捐贈八台專用車，促成慈濟首支正式成軍的「輔具專車車隊」，象徵服務邁入專業化與系統化的新里程碑，讓志工能更快、更穩定地將愛心送達需要的家庭。

八部車於12月16日全數交車完成，這是慈濟基金會成立以來，第一批正式登記於基金會、由慈發處統籌管理的輔具專車，不僅提升服務效率，更讓全台多個輔具團隊長年以來「借車、等車、湊車」的辛苦終於獲得改善。

廣告 廣告

慈濟環保輔具平台的車隊正式成軍，代表著慈濟在「環保、助人、減碳、循環」的道路上，邁向更堅定、更踏實的一步。

「板橋江翠：翻開專業化的第一頁。」江翠二輔具據點過去依賴環保車或機車奔走，交通限制常讓服務力有未逮。如今迎來第一部專用車，也成為慈濟基金會首部正式登記、由慈發處管理的輔具專車，象徵服務邁向制度化與專業化。

未來，這些專車將持續載著慈悲，奔走於城市、鄉鎮、山區與原鄉，串起志工的愛、善心人的願，以及無數家庭的希望，奔向全臺更多需要的地方。

「高雄旗山：縮短山城距離的溫暖。」旗山和氣輔具團隊服務範圍廣大，往返常需耗費40至50公里。專車到位後，志工能更即時、更安全地送達輔具，讓山區家庭感受到溫暖與安心。

「慈悲的車輪，永不停歇。」輔具專車的誕生，不僅是硬體的補足，更是志工心靈的安定。

「屏東平台：串聯縣域的力量。」屏東幅員遼闊，過去僅靠小發財車與環保車奔走。專車加入後，據點間的輔具調度更順暢，資源整合更有效率，偏鄉家庭獲得更穩定的協助。

「高雄中區：五區整合的行動力。」高雄中區涵蓋新興、三民、苓雅、前金、鹽埕五區。專車到位後，團隊可隨時出車，讓個案服務更即時、更貼心。

「屏東潮州：走進原鄉的堅定腳步。」潮州團隊服務範圍橫跨潮州、竹田、新埤、崁頂，更深入泰武、來義等原鄉。專車到位後，山區服務的安全性與即時性大幅提升，原鄉家庭感受到更穩定的陪伴。「新泰和氣：三年等待的圓滿。」新泰3、4和氣輔具團隊成立三年來，長期借用工廠貨車奔走。如今專車到位，志工的悲心能量獲得更大伸展，服務更具持續力。

慈濟基金會期盼，這份由善心捐贈所開啟的契機，能引領更多社會力量投入，讓輔具服務不僅在臺灣，更能擴展至國際，成為全球共享的慈悲典範。

「三峽團隊：夜裡奔走的身影終於能休息。」三峽福聚倉庫志工常利用下班後與假日收送輔具，忙到深夜。專車到位後，一趟即可完成多案服務，志工能更有效率，也能更早回家休息。交車茶會中，湯圓與故事交織，場面溫馨感人。

「嘉義平台：250案背後的堅持。」嘉義輔具平台每月平均送案約250件，過去僅有一輛專車，志工常需排隊。新專車到位後，服務能量大幅提升，更促成跨世代的凝聚與合作。「高雄中區：五區整合的行動力。」高雄中區涵蓋新興、三民、苓雅、前金、鹽埕五區。專車到位後，團隊可隨時出車，讓個案服務更即時、更貼心。

「高雄旗山：縮短山城距離的溫暖。」專車到位後，志工能更即時、更安全地送達輔具，讓山區家庭感受到溫暖與安心。

「慈悲的車輪，永不停歇。」輔具專車的誕生，不僅是硬體的補足，更是志工心靈的安定。它們承載的不只是輔具，更是無數家庭的希望與笑容。每一趟車程，都是志工與善心人士共同編織的愛心旅程。

「八部專車、八條道路、同一份慈悲。」 慈濟環保輔具平台的車隊正式成軍，代表著慈濟在「環保、助人、減碳、循環」的道路上，邁向更堅定、更踏實的一步。未來，這些專車將持續載著慈悲，奔走於城市、鄉鎮、山區與原鄉，串起志工的愛、善心人的願，以及無數家庭的希望，奔向全臺更多需要的地方。

慈濟基金會期盼，這份由善心捐贈所開啟的契機，能引領更多社會力量投入，讓輔具服務不僅在台灣，更能擴展至國際，成為全球共享的慈悲典範。

慈濟首支正式成軍的「輔具專車車隊」，象徵服務邁入專業化與系統化的新里程碑。

（撰文、攝影／慈濟基金會）