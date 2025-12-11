輔具平台延續物命 用愛支撐病患家屬

慈濟環保輔具平台，2017年於花蓮起步，從一個不起眼小倉庫，走到串起全台的環保輔具網絡。花東地區，從對輔具的陌生，到需求增加，開啟系統化流程，都為閒置輔具重新賦予生命。今年光復洪災，更及時送達需要的弱勢家庭。秉持上人推動環保理念，輔具平台將持續發揮良能、延續物命，幫助更多需要的家庭。

「另外一條拿來插就知道了。」

回收回來的電動病床，慈濟志工試著找出故障原因。

「如果有進軌道就沒問題，沒進軌道嗎，軌道一樣鎖著，我們用束帶綁著，好，來，你試試看，頭對，頭若對，那就應該沒問題。」

從事汽車修護13年的李正瑋，將汽修的經驗學以致用，為輔具脫胎換骨。

慈濟志工 李正瑋：「品牌不太一樣，所以，毛病可能就是，都是那幾項，就是遙控器有時候接觸不好，有時候就是這個推桿壞掉，你要去查出來，到底是推桿壞掉，或是遙控器壞掉。」

「這台也要清，兩台都要清。」

位在花蓮靜思堂，同心圓地下室的慈濟環保輔具平台，成立8年多，一群志工默默付出，除了維護還細心擦拭。

慈濟志工 張國東：「用擦拭消毒的方式，然後就送給我們案家，我們花蓮規畫成5個區，然後由當地的師兄來負責送。」

花東南北幅員遼闊，當時輔具使用尚未普及，初期運作遇到不少挑戰。

慈濟志工 郭木童：「北到和平，南到台東，所以有兩百多公里，一開始跑得比較幸福啦，因為剛成立，它(輔具平台)有時候一些資料，都會有錯誤，地址錯誤、申請人錯誤、申請的內容錯誤，可是隨著時間，就是我們邊走邊整隊，慢慢地有改善。」

「右轉 打一下右轉燈。」

隨著運作成熟，今年光復洪災發現當地鄉親的輔具困境，團隊也前進幫助行動不便者恢復日常生活。

慈濟基金會慈發處主任 呂芳川：「2017年，因為我們花東地區，深入許多的原鄉、偏鄉，在照顧的時候，發覺有輔具方面的需求。」

「慢慢來，慢慢來，還有輪子。」

慈濟基金會慈發處主任 呂芳川：「那慢慢的，這樣的一些環保輔具的運作，就一區一區的，就成了一個雛形。」

花蓮起步後，目前全台有20個慈濟輔具平台、136個輔具據點，秉持上人推動環保永續精神，要為有需求弱勢家庭，延續物命，讓環保與慈善相加相乘。

