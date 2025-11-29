輔具平台生力軍 警專生學習獻良能

慈濟環保輔具團隊，2024年10月才新進駐的新店、屈尺輔具據點，位於半山腰上，前身是經營15年的環保站，因為路途遠、志工招募不容易，一度面臨撤站危機，如今搖身一變成為輔具據點，對於新店、文山地區的民眾，是一大助益。今天有近20位來自警察專科學校的學生，投身輔具行列，透過志工手把手教學，從認識輔具、清理、整理、到運送案家，都是別具意義的實做課程，無非也是為這些未來的人民保母，灌注細膩同理心，能實質運用在從警生涯。

「手這裡受傷對不對，妳這裡靠在這裡，妳慢慢靠下來。」

劉女士因為骨折，上下床對雙手都是一大負擔，直到電動床來了，終於可以得到釋放。

高先生 ：「我老婆跌倒以後 爬起來不方便，家裡的房子 床鋪，壓的她手沒有力量去壓，而且沒有沒辦法，一定要用人去從背後，把她抬上來，她才可以坐得起來。」

「這個重量120公斤以上，所以我們一定要這樣子背，斜背。」

慈濟環保輔具團隊，帶來電動床、輪椅、輔助背袋，就像及時雨，仔細一看隊伍中，多了不少年輕生力軍、而他們也是未來的人民保母。

臺灣警察專科學校學生 李柏諺：「整個志工隊今天大概，來了快將近20個人，對於我們未來的職業，可能也是需要接近這些，這些更需要幫助的人，所以我覺得會有更有感觸，而且會想到自己的家人。」

高先生：「很好啊 大家都很有熱忱，謝謝你們。」

愛的輔具來自，新店、屈尺輔具據點，前身是運作15年的環保站，因為位處半山腰、車程遠，志工抵達不容易，一度面臨撤站。如今大空間，搖身一變，成為輔具平台、也是學生，最好的生命教育課堂，從認識、清理、運送，一條龍。

慈濟志工 駱怡君：「去年(2024)的10月進來的，這個因緣當中 我們已經有送出了，超過2000戶的戶數，所以說這也是很可觀，你看把物盡其用 延續它的物命，很多的案家 他也不曉得，慈濟有在做這(輔具媒合)需要，經過我們這樣子的推廣，有很多人也都會用得到。」

不論路途多遠，都能及時送暖，給予民眾最實質的幫助。

