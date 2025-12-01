輔具資源中心導入智慧科技 有效縮短作業時間

基隆市政府自10月起，導入全球領導品牌UiPath流程自動化機器人軟體（簡稱RPA），透過智慧科技縮短本市輔具評估、借用及各項服務所需時間，縮時達20%以上，提供民眾更迅速及精準的服務。

市府為有效提升政府服務效率，精進輔具服務，提升政策有感度，在過去基隆市輔具資源中心每人每天都需要花費至少2小時，才可以完成的系統登打工作，導入自動化機器人系統後，將可有效縮短在30分鐘內完成，將服務作業時間縮短至少20%以上。

該系統對案件審核準確度更達到99%以上，有效降低民眾服務等待時間，且減少案件審查錯誤率，讓基隆市輔具服務不只做得快更能做得好。

社會處長楊玉欣表示，基隆市輔具資源中心提供輔具需求者個別化輔具諮詢、評估、借用、維修等多元服務，但也同時伴隨著繁冗的系統登打過程，為了讓優良且專業輔具服務人力得以釋放，將時間及精力專注在輔具評估、諮詢及借用等為民服務上，市府透過導入RPA技術，取代過往人工在身障福利資訊整合系統、長照服務系統、輔具中心官網、電子郵件等等不同系統間，登打與重複輸入作業。

社會處將持續嘗試透過AI與RPA技術的應用，提升社會福利服務行政效能，加速服務輸送的時間，期能提供民眾創新有感服務。輔具資源中心服務時間為每週一至週五上午8點30分至下午5點30分，並為提升服務近便性，在各行政區開設服務據點或便利站，民眾如有輔具諮詢、評估及借用等服務需求，可電話連絡：02-2469-6966、傳真：02-2469-6066，社會處歡迎民眾多加利用。