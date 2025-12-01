輔具資源中心導入流程自動化機器人軟體RPA 加速申請服務

過去輔具資源中心每人每天都需要花費至少兩小時，才可以完成的系統登打工作，透過自動化機器人系統導入，將可有效縮短在三十分鐘內完成。（巿府提供）

基隆市輔具資源中心自一一四年十月起導入全球領導品牌UiPath流程自動化機器人軟體(英文全名：Robotic Process Automation；簡稱RPA)，透過智慧科技縮短輔具評估、借用及各項服務所需時間達兩成以上，提供民眾更迅速及精準的服務。基隆巿政府希望藉由科技力量有效提升政府服務效率，精進輔具服務，提升政策有感度，

基隆市輔具資源中心過去每人每天都需要花費至少兩小時，才可以完成的系統登打工作，透過自動化機器人系統導入，將可有效縮短在三十分鐘內完成，將服務作業時間縮短至少兩成以上，且案件審核準確度更達到九成九以上，有效降低民眾服務等待時間，且減少案件審查錯誤率，讓基隆市輔具服務不只做得快更能做得好。基隆市政府社會處也將持續嘗試透過AI與RPA技術的應用，提升社會福利服務行政效能，加速服務輸送的時間，期能提供民眾創新有感服務。

社會處長楊玉欣表示，基隆市輔具資源中心提供輔具需求者個別化輔具諮詢、評估、借用、維修等多元服務，但也同時伴隨著繁冗的系統登打過程，為了讓優良且專業輔具服務人力得以釋放，將時間及精力專注在輔具評估、諮詢及借用等為民服務上，基隆市政府透過導入RPA技術，取代過往人工在身障福利資訊整合系統、長照服務系統、輔具中心官網、電子郵件等等不同系統間，登打與重複輸入作業。

基隆輔具資源中心服務時間為每週一至週五上午八點半分至下午五點半，並為提升服務近便性，在各行政區開設服務據點或便利站，民眾如有輔具諮詢、評估及借用等服務需求，可多加利用。