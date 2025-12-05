輔具送達馬祖東引 呵護走不出的人

慈濟輔具團隊化身溫暖的洋流，把稀缺的輔具資源、越洋帶到馬祖東引。

開啟船艙，「中柱港」吸睛大字，像是在說:歡迎大家來到國境之北。志工大包小包風塵僕僕趕到，這裡是連江縣的東引鄉，一座孤懸台灣最北的海島，他們此行攜帶重要任務。

東引鄉長 林德建：「因為東引島的特性，島上資源，這個醫療資源，相對地不是那麼豐富。」

「包覆性的(太陽眼鏡)，對對。」

拿出眼鏡，大家雙眼都好奇地亮了，竟然像看到什麼稀有的好東西。

東引鄉長 林德建：「因為島上比較沒有眼科，也沒有這個眼鏡行的一些服務，確實一些，而且海島的特性，紫外線都比較強。」

其實這裡眼睛老化問題，一刻都不能再拖，全台青光眼盛行率約為3％，然而一問之下，這裡的數字驚訝地令人咋舌。

東引鄉社區營造經理 林美蘭：「過去每一年做的，那個視力的健康，這個 這個方面，我們疑似青光眼的比例，非常非常的高，百分之60 70。」

不是買不起，而是離島有錢也買不到。八十歲阿媽拄著雨傘趕來，看著不牢靠傘尖，敲擊在光滑的磁磚上，每個人都替她提心吊膽。

東引鄉民 林碧貞：「這個雨傘不牢啊 雨傘會滑。」

手握志工送的四點拐杖，這笑容裡，包含了踏實跟安全感。同為台灣人，離島卻像長照的平行世界，志工擔當跨海橋梁，不讓資源流動，被廣闊大海給一刀切。

