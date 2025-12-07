輔具運送任務 看見最深的感恩

輔具團隊使命必達，對基隆來說，地形有95%是山坡，不只搬運經常得上下陡坡，爬窄梯，也常遇到案家住在老舊公寓，載送也就更需要體力，腳力和經驗，才能把輔具完整送到，而傳承經驗，父子協力來付出，也讓世代間，體現知福惜福再造福。

吳文讚父子高壓水槍上沖下洗，扶手，腳椅，關節，徹底洗淨，慈濟志工吳文讚父子，合作無間慈濟志工 吳文讚：「從做一開始差不多20年，讓他知道他爸爸是在做什麼，是在為極需要的人來做，也是讓他知道知福惜福，休假回來我都帶他來這裡做修理，傳承。」

陳建宏父子歡喜付出，身教重於言教，陳建宏也帶著兩個兒子一起來做，全家後來都投入輔具送愛的行列慈濟志工 陳建宏：「收穫就是 會遇到很多困難，例如他們，第一個小孩比較沒有耐心，就是讓他們在這當中培養耐心。」

陳家投入輔具，起緣於4年前，岳父和自己的父親，相繼跟慈濟申請輔具，而在感念慈濟的恩情下，夫妻倆也在去年和今年，先後加入慈濟，為輔具貢獻一己之力慈濟志工 陳建宏：「可以讓他們在收送輔具當中，去看到同體大悲 這種精神，然後多看看不一樣的世界，在清洗這些輔具當中，也讓他們學到互助合作。」

病床上車 出發 下車 爬陡梯「你要押後 還是要走前面。」

送輔具，基隆是丘陵地，上下爬陡坡，階梯又窄，考驗體力和腳力，一進到案家，空間狹小，燈光昏暗的簡陋鐵皮屋，也要隨機應變「我扶這一邊 你不用拆了。」

照顧者 楊慶德：「這位吳師兄，他要來幫我載運，結果我拆得太細 他不好裝，地方又小，我是十二萬分的感恩。」

一次不合用，輔具團隊二度上山，讓照顧92歲義母的楊先生好感動，儘管已是滿身汗，還要趕下一趟「我們往上推就好，推上去 這樣比較輕鬆 來 。」

邊抬邊搬，還要喬角度，好不容易終於進到2樓，臥病在床，老先生的房間照顧者 林蕙娟：「感謝慈濟送給我們一張床，讓爸爸可以好好地休養。」

慈濟志工 吳文讚：「我們就是要靠經驗，床直接翻過扶手，要翻的比較安全，我們最主要出來送，要讓志工安全出門，做得高興。」

慈濟志工 陳建宏：「看到使用者他用得很安心，很快樂的話，我們辛苦也都值得了。」

輔具送愛傳情，難行能行，從做中學體現了人間有大愛。

