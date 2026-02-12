輔具需求高峰期 跨縣市調配滿足所需

過年前，申請病床的案家增加，嘉義輔具平台的病床，幾乎全數出清，還好最近有一批來自花蓮的病床及時送抵，就像一場及時雨，讓需要病床的家庭，獲得協助。

從花蓮來的這一批病床，趕在農曆過年來到嘉義輔具平台，讓志工們放下心中的大石塊。

慈濟志工 陳明周：「剛好這批從花蓮私人機構，即將報廢的病床，載到嘉義這邊，20幾床的病床，剛好就像及時雨一樣，讓這些案家可以趕快，過年前可以準備好，放心的過年。」

因為過年前，許多民眾會把住院的家人接回家，輔具的需求流量大增，嘉義輔具平台的輔具幾乎都送出去了，還好從花蓮來了這一批病床，志工加快腳步清洗乾淨。床墊也要整理，送出去前，還要一台一台仔細檢查。之後就開始配送，最快的時間送到有需要民眾家。

民眾 陳冠宇：「我媽媽腳栓塞住院，需要氣墊床跟病床，慈濟濟輔具平台剛好有，送過來，效率很快 。」

慈濟志工 張富根：「案家都需要，把家裡的人接回來過年，所以時間點很重要，所以我們要趕快，把案家所需要的輔具送到案家，讓他們團圓過新年。」

嘉義輔具平台志工總動員，將輔具一一送出，圓滿民眾的心願，闔家能歡喜過年。

