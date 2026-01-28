輔助不等於自動 高公局籲啟用輔助駕駛仍須「心到、眼到、手到」

115年春節連續假期國道匝道封閉措施懶人包。（圖：高公局提供）

農曆春節連續假期即將到來，許多民眾規劃長途返鄉或出遊行程，行駛國道時常會啟用車輛先進駕駛輔助系統（ADAS），以降低駕駛負擔、提升行車舒適度。高速公路局（下稱高公局）提醒，輔助駕駛並不等於自動駕駛，駕駛人即使開啟輔助系統，仍須確實做到「心到、眼到、手到」，才能確保自身與同車乘客的行車安全。

高公局說明，所謂「心到」，是指駕駛人在啟用ADAS前，應充分瞭解系統適用範圍、使用限制與警示方式，建立正確認知，避免誤以為車輛可完全自動駕駛，相關內容可詳閱各車廠提供車主手冊。行駛過程中，駕駛人也須全程保持專注，切勿因依賴系統而分心或鬆懈。

「眼到」則是提醒駕駛人，行車時視線必須隨時注意前方及周邊車況，並提早判讀車流與路型變化，尤其在濃霧、大雨或強烈日照等不利天候下，更應提高警覺，以降低突發狀況所帶來的風險。

至於「手到」，高公局強調，駕駛人雙手應持續穩握方向盤，不可放開，並隨時做好接管車輛操控準備。一旦遇到突發狀況或系統發出提醒，應立即主動介入，視情況煞車或減速，以確保行車安全。

高公局指出，目前市售車輛常見的ADAS功能，包含主動定速巡航、緊急自動煞車及車道維持輔助等，但相關系統仍可能受到天候、環境、道路狀況及車流變化影響，導致無法即時或正確判讀路況。該局呼籲，春節連假期間車流量大、路況變化快速，駕駛人更應提高警覺，隨時掌握前方與周邊車況，勿過度依賴輔助駕駛系統。

高公局提醒民眾，留意春節期間的匝道封閉管制措施。自二月十七日至十九日，將於特定時段封閉國道一號及國道五號南向入口匝道；二月十九日至二十一日，則於特定時段封閉國道一號、國道三號北向及部分雙向入口匝道，請用路人配合交管措施，提前規劃行程，確保行車順暢與安全。