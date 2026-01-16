輔助駕駛系統不是萬能！高公局籲當心「6情況」辨識失效

近年來隨著科技進步，輔助駕駛系統（ADAS）已成為汽車的重要配備，大大降低許多駕駛的負擔，不過高速公路局提醒，目前市售車輛配備之輔助駕駛系統僅具備「輔助駕駛」功能，並非「自動駕駛」，有六種情況會辨識失效，呼籲駕駛切勿因過度相信輔助駕駛系統而鬆懈。

高公局表示，目前市售車輛配備之輔助駕駛系統僅具備「輔助駕駛」功能，並非「自動駕駛」，呼籲駕駛人行駛國道時，仍須隨時注意前方路況，切勿因依賴系統而分心。

高公局進一步指出，現行車輛配備的車道維持輔助系統（LKA）及主動車距控制巡航系統（ACC），可能因感測器或鏡頭髒污、被遮蔽，或路上標線磨損不清，導致偵測設備無法正確判讀前方目標車輛、標線或障礙物；輔助駕駛系統車輛可能無法正確辨識或失效的6種道路情境包括：

與前車速差過大或前車為靜止狀態，像是故障車、高速公路事故處理車輛、施工車輛等。

前車未行駛於車道正中間。

旁車突然切入車道前方或前車突然轉向。

行駛路型特殊，例如上下坡度或彎道曲度變化較大路段、行經匝環道等。

濃霧、雨天或強光等特殊天候環境。

特殊型式之車輛，譬如緩撞車等。

高公局強調，目前輔助駕駛系統尚未達自動駕駛程度，駕駛仍需肩負車輛控制責任，無法取代真人操作車輛；駕駛人使用輔助駕駛系統時，雙手仍須持續握著方向盤，保持警覺並注意路況，隨時準備接管，進出高速公路交流道、服務區或休息站時，因須變換車道且匝道線形變化較主線為大，切勿使用輔助駕駛系統，以免輔助駕駛系統對路況辨識失敗而肇致事故。

撰稿：吳怡萱



