輔助駕駛系統非自動駕駛系統 高公局：全程握好方向盤
高速公路局（下稱高公局）表示，近年來輔助駕駛系統（下稱ADAS）已逐漸成為新車標準配備，雖ADAS車道維持、盲點偵測、主動煞停等功能可減少駕駛負擔，但部分駕駛人對於ADAS功能認知明顯不足或過度依賴而有分心鬆懈之傾向，恐易造成交通事故。
高公局說明，目前臺灣市售車輛所配備ADAS屬國際SAE J3016標準之Level0~2等級，仍屬輔助性質而非自動駕駛；經高公局整理，仍有六種可能無法正確辨識路況的情境（如：與前車速差過大，前車未行駛於車道正中間，前車突然轉向或切入，行駛路形特殊，大雨、濃霧、強光等用路環境，前車外型特殊），因此駕駛人應肩負車輛控制責任，不得放開雙手駕駛，並隨時注意路況。
高公局表示，駕駛時若雙手離開方向盤，可依「道路交通管理處罰條例」第43條第1項第1款「…，或以其他危險方式駕車」，處新臺幣六千元以上三萬六千元以下罰鍰，並當場禁止其駕駛，請用路人切勿以身試法。
高公局強調，輔助駕駛僅能協助駕駛者，而非取代駕駛操作。駕駛人應時刻保持警覺，全程握好方向盤，隨時做好適當操作，以確保行車安全。
其他人也在看
獨／特斯拉交車58天故障「車全拆」消基會協調破局
台北市一名車主不滿指控，購買兩百多萬的特斯拉Model Y，交車58天車突然故障，送原廠維修，竟查不出原因，整車全拆重裝，後續業者雖然有補償，但車主質疑是不是一開始就買到瑕疵車，事後到消基會協調破局，業者暫無回應。TVBS新聞網 ・ 23 小時前
Euro NCAP公布23款新車測試結果，多款台灣期待新車都拿5顆星
Euro NCAP近日公布年度規模最大的安全測試結果，共計23款新車接受評估，涵蓋豪華雙門車、中大型電動SUV、跨界休旅以及MPV等多元級距。其中，有多款車已在台灣販售，或已確定將在未來導入，包括Tesla Model Y、Mercedes-Benz CLE Coupé、Toyota bZ4X、Subaru Solterra、Audi A3，以及備受期待的 Volvo EX90。當中超過半數都獲得5顆星評價，CLE Coupé尤為亮眼。地球黃金線 ・ 13 小時前
Toyota 七人座跨界 MPV 配備升級登場！維持實惠身價搶攻入門市場
Toyota 在 2023 年 8 月發表全新入門級 MPV 車款 Rumion，強化自身在新興市場的產品布局，而憑藉著三排七人座的寬敞空間與出色的節能表現，也繳出優異的銷售成績。近期則在南非推出新年式版本，透過內外設計升級展現新風貌，當地售價為 30.79～40.36 萬南非幣，約台幣 56～74 萬元，仍維持實惠售價搶攻入門市場。自由時報汽車頻道 ・ 1 天前
金曲歌王熱愛超跑！林俊傑「起家車」比你想的還平價｜名人車庫
歌手林俊傑創作才華驚人，加上超強的歌唱實力，被譽為是「行走的CD」。出道以來，他唱過無數膾炙人口的作品，也獲得各項音樂大獎肯定。不過，舞台之外的林俊傑，也是一位徹底的愛車魔人，時常在社群分享各式超跑與限量名車。以下，我們就來看看林俊傑的車庫裡，究竟有哪些令人讚歎的珍藏座駕。Yahoo奇摩汽車機車 ・ 1 天前
先漲價再油電同價！免台幣150萬的Mercedes-Benz賓士Electric CLA美國細節公布
先漲價再油電同價！免台幣150萬的Mercedes-Benz賓士Electric CLA美國細節公布SiCAR愛車酷 ・ 9 小時前
汽車隔熱紙透光率 2026 年 1 月上路！新領牌車強制納管
交通部在 2025 年 6 月 30 日正式公告《汽車車窗及擋風玻璃黏貼隔熱紙使用指引》，並從自 2026 年起新出廠車輛開始實施隔熱紙強制納管，一般車輛與計程車前擋風玻璃隔熱紙可見光透過率建議 70％ 以上。自由時報汽車頻道 ・ 1 天前
黃子佼開車撞傷女騎士逕自離場涉肇逃 新北檢偵結起訴
藝人黃子佼今年8月間在新北市三重區開車與機車發生碰撞，導致女騎士人車倒地，臉部及手部多處受傷，事故發生後黃子佼卻未下車查看，直接駕車離去。新北地檢署今天偵查終結，依刑法肇事逃逸罪起訴黃子佼。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
全新得利卡D:6將會引進台灣？Mitsubishi Delica D:5日本北海道自駕體驗 Feat. @7car @jjlovesdriving @UCARTV
這次邢男遠赴北海道除了試駕全新Mitsubishi XFORCE，還在札幌一般道路體驗Delica D:5，這個第五世代的得利卡已經在日本販售長達18年，期間經過多次大小程度不同的改款，雖然提升不少競爭力，但18年過去難免略顯老態，本次試駕也將帶來D:6的最新消息，據說有機會在台灣上市，讓我們一起期待吧！車水馬龍網 ・ 1 天前
輔助駕駛≠自動駕駛 高公局：握好方向盤
[NOWnews今日新聞]近年來，輔助駕駛系統(ADAS)已逐漸成為新車標準配備，雖ADAS的車道維持、盲點偵測、主動煞停等功能可減少駕駛負擔，不過高公局提醒，部分駕駛人對於ADAS功能認知明顯不足或...今日新聞NOWNEWS ・ 10 小時前
Toyota也是有賣不好的休旅車！Hilux SUV版的Fortuner澳洲預告即將停售
Toyota也是有賣不好的休旅車！Hilux SUV版的Fortuner澳洲預告即將停售SiCAR愛車酷 ・ 1 天前
XPEL推改色車漆保護膜，16款高級色與三種質感一次到位
XPEL Taiwan宣佈品牌最新「改色車漆保護膜」（COLOR PPF）於台灣市場全面上市。全新系列共有16款靈感源自原廠車色的高級色彩，並同步提供亮光、消光與金屬光澤三大質感，滿足車主在個性風格與車輛保護上的雙重需求，打造更具識別度的專屬外觀。為慶祝新品上市並回饋車主，XPEL Taiwan也推出限時優惠活動，自即日起至2026年1月31日止，凡全車施工改色車漆保護膜，即可免費升級安裝XPEL前擋防護膜。地球黃金線 ・ 1 天前
韓國電動車嚇到保時捷！Ioniq 5 N成718 EV靈感來源
韓國現代這幾年火力全開，連向來自信滿滿的保時捷都忍不住大讚。Ioniq 5 N 這輛被車迷封為「韓國最強電動神獸」的性能EV，讓保時捷718與911系列主管Frank Moser體驗後，直接用「大開眼界」來形容，還說現代工程師「真的做得非常棒」。尤其是能模擬引擎聲浪的N Active Sound+與模擬換檔的N e-shift，讓他印象深刻。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
輪胎咧？轎車胎皮掉國道繼續開！ 進市區再釀二次事故
高雄市 / 綜合報導 高雄街頭出現離奇一幕！一輛轎車車身傾斜、車牌還歪掉，行駛起來搖搖晃晃，沒想到行經鬧區時，轎車又追撞前方停等紅燈的車輛，奇怪的是警方到場發現，轎車右前車輪胎皮消失，只剩下輪框，追問之下駕駛才說出，原來他在國道上就先自撞分隔島，車輪只剩輪框沒有輪胎，但他還是一路開進市區。銀色轎車車身向右傾斜，車牌螺絲脫落歪斜，行車不太穩定，所以駕駛開得好慢，沒想到來到鬧區路段，前車正在停等紅燈，他沒保持車距又追撞上去，目擊附近店家說：「就聽到(前車)女生講說下來，下來這樣，沒有看到人(後車駕駛)，然後撞擊力也沒很大啊，(轎車)前面板金已經掉下來了，原本就掉下來了。」畫面被民眾拍下，只見轎車追撞廂型車保險桿脫落，更誇張的是，他的右前車輪胎皮消失，只剩下輪框，民眾說：「頭一次看到(只剩輪框)。」事發在昨(26)日，當時李姓男子開車行經高雄三民區，因為沒保持安全距離，追撞前方廂型車，只是這一撞力道沒很猛啊，胎皮怎麼會憑空消失，警方進一步追問，駕駛聲稱原來在更早之前，他就已經在國道上自撞分隔島，導致前輪胎皮飛了，沒想到他竟然一路開下市區，又發生二次事故，在國道上是否涉及肇事逃逸，警方將依法究辦。民眾說：「不可能啊，對不對，這樣有時候他(駕駛)沒怎樣，別人會怎樣，輪胎不見還能開到這裡，真的是很神奇的一件事情。」機車行鄭老闆說：「剎車剎不住，那剎下去會打滑，它沒有輪胎跟地下的摩擦力度。」三民二分局民族所所長朱家宏說：「車輛設備輪胎的部分不穩妥，且未依規定保持前車、後車車距，最高可處新台幣7200元以下罰鍰。」胎皮都飛了，卻硬著頭皮開進市區，失控發生二次事故，等於把自己跟其他用路人，都推向危險邊緣。 原始連結華視影音 ・ 8 小時前
馬斯克向汽車行業推銷自豪的FSD技術，沒想到根本沒有品牌想要…
馬斯克向汽車行業推銷自豪的FSD技術，沒想到根本沒有品牌想要…SiCAR愛車酷 ・ 10 小時前
休旅車「正要倒車」遭轎車直撞輕傷 駕駛涉嫌肇逃
彰化縣 / 綜合報導 彰化縣員林市的育英路上，昨(26)日發生一起車禍意外，當時一輛黃色休旅車正準備倒車離開，沒想到卻遭到後方衝出的轎車直接撞上，車尾被撞爛，還破了一個洞，所幸車主沒有生命危險，而肇事駕駛事後竟然逃離現場，目前警方已經鎖定身份，將通知他到案說明。一輛黃色休旅車橫在馬路上，正準備倒車往前開，沒想到下一秒，後方突然衝出一輛車，直接撞上休旅車的車尾，連停在一旁的車輛都慘遭波及，畫面怵目驚心，肇事車輛的保險桿及車牌受到巨大撞擊力道衝擊斷裂，就這樣孤伶伶地躺在地上，因為釀禍的龔姓駕駛，事後竟然開著車逃離現場。這起車禍發生在昨日晚上10點多，彰化員林市的育英路上，挨撞的黃車駕駛人已經送往醫院治療，彰化縣消防局員林分隊救護人員說：「患者他是意識清楚，生命徵象穩定，他表示他脖子有一些疼痛，我們救護人員予以頸椎固定。」彰化縣交通警察隊員林分隊長余政忠說：「該不明車輛肇事後逃逸，目前警方已鎖定車主，並通知到案說明。」被撞的黃色休旅車車尾被撞爛，車殼也完全裂開，還破了一個洞，這一撞也讓車主身體受傷之餘心也跟著痛，因為根據了解，這是他才剛買來的中古車，雖然車齡10年但要價破百萬，沒想到卻被人暴衝撞壞，至於肇事男子警方已經鎖定身分，詳細的事發原因與肇責，警方還要調查釐清。 原始連結華視影音 ・ 8 小時前
拍賣市場準備瘋了 BMW「蝙蝠車」破天荒釋出
在M3、M1成為街頭傳奇之前，BMW的賽車故事其實從1972年的寒冬就已經悄悄展開。那一年，底盤編號E9/R1的3.0 CSL原型車正式誕生，成為BMW Motorsport GmbH的首款研發車型，也等於是BMW賽車血統的零號起點。如今，英國收藏家 Dylan Miles竟然首度公開出售這輛傳奇，更讓全球車迷瞬間沸騰。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
愛玩車／Defender全新達卡賽車 細節都在這
愛玩車／Defender全新達卡賽車 細節都在這EBC東森新聞 ・ 1 天前
中置引擎GR Yaris持續修正全新2.0渦輪引擎！Toyota為新一代MR2測試？
Toyota的中置引擎計畫並沒有因為早期的開發瓶頸而停止。外媒最新消息指出，品牌仍持續以特製的中置引擎GR Yaris原型車進行測試，而且在日本Super Taikyu長距離耐久系列賽中還拿下組別第3名，顯示工程團隊已成功解決部分技術難題。外界普遍認為，這項計畫最終將導向一款全新世代Toyota MR2的誕生。地球黃金線 ・ 1 天前
Toyota GR Supra雙生車也躲不過將停產！BMW推出Z4 Final Edition最終版
Toyota GR Supra雙生車也躲不過將停產！BMW推出Z4 Final Edition最終版SiCAR愛車酷 ・ 9 小時前
女駕駛下車沒熄火 男趁機躲進後座搶錢劫車
南投縣 / 綜合報導 超誇張的搶劫，宛如電影情節！南投草屯一名男子，趁一名女駕駛下車沒熄火，走進超商購物時，開門躲進車內，等女駕駛上車開車，他從後座爬到副駕駛座搶走4800元財物，還趁女駕駛下車求救時把車開走。白色轎車停在超商門口，女駕駛車子沒熄火，直接下車進到超商購物，這時一名穿著灰色帽T男子，鬼鬼祟祟開車門進到車內，女駕駛渾然不知，上車開走，半路還停車加油，一直到聽到後座發出聲響，女駕駛才驚覺車上躲了個陌生人，記者VS.其他民眾說：「(如果你是影片中的婦人，妳會怎樣)，我會不知所措，不知道該怎麼辦。」躲在後座的男子，眼看行蹤暴露，乾脆爬到副駕駛座，搶走女駕駛的皮夾和4800元現金，女駕駛把車開到一處宮廟前下車求救，男子直接把車開走，搶錢搶車的過程有如電影情節，記者VS.其他民眾說：「我會不知所措，不知道該怎麼辦。」警方獲報追查，發現車子停在一處巷子，男子已經棄車逃逸，他躲在一處農場貨櫃後方，因為全身爬滿螞蟻癢得不得了，男子想攀爬圍籬逃走，結果被警方逮捕，警方VS.男子說：「先不要動，先不要動，先不要動喔，身上的鑰匙丟掉，全部丟地板上，(這我的鑰匙啦)，這是那台車的耶，東西都丟下，都丟下來。」草屯分局偵查隊長簡伯全說：「車輛未熄火，未上鎖，車輛遭一名陌生男子闖入，趁女子下車尋人求救之際，將車子開走。」警方從男子身上找到女駕駛的車鑰匙還有喪屍煙彈，至於男子為什麼要等到被發現才動手搶錢，他說當時吸完喪屍煙彈，已經無法控制自己，只想找交通工具回家，而女駕駛疑似便宜行事，下車沒熄火，結果被搶錢、劫車，飽受驚嚇。 原始連結華視影音 ・ 8 小時前