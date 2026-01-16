「輔助駕駛系統」非自動駕駛！高公局揭6大易失效誤判情境

輔助駕駛系統並非「自動駕駛」，駕駛人行駛時雙手仍須持續握著方向盤。 圖：新頭殻資料照

[Newtalk新聞] 隨著科技進步，輔助駕駛系統(ADAS)成為現代汽車的重要配備，卻也發生不少車禍事故。高速公路局提醒輔助駕駛系統並非「自動駕駛」，並公布6大路況情境，容易導致車輛輔助系統無法正確辨識或失效。另提醒春節及和平紀念日連假匝道將進行封閉管制措施。

近年來，輔助駕駛系統(ADAS)成為現代汽車標配，因此也屢見相關車禍事故發生。高速公路局指出，目前市售車輛配備的輔助駕駛系統僅具備「輔助駕駛」功能，並非「自動駕駛」。現行車輛配備的車道維持輔助系統(LKA)及主動車距控制巡航系統(ACC)，可能因感測器或鏡頭髒污、被遮蔽，或路上標線磨損不清，導致偵測設備無法正確判讀前方目標車輛、標線或障礙物。

廣告 廣告

輔助駕駛系統車輛可能無法正確辨識、失效6種道路情境：

1.與前車速差過大或前車為靜止狀態(如：故障車、高速公路事故處理車輛、施工車輛等)。

2.前車未行駛於車道正中間。

3.旁車突然切入車道前方或前車突然轉向。

4.行駛路型特殊(如：上下坡度或彎道曲度變化較大路段、行經匝環道等)。

5.濃霧、雨天或強光等特殊天候環境。

6.特殊型式之車輛(如：緩撞車等)。

高公局呼籲，目前輔助駕駛系統尚未達自動駕駛程度，駕駛仍需肩負車輛控制責任，無法取代真人操作車輛；駕駛人使用輔助駕駛系統時，雙手仍須持續握著方向盤，保持警覺並注意路況，隨時準備接管，進出高速公路交流道、服務區或休息站時，因須變換車道且匝道線形變化較主線為大，切勿使用輔助駕駛系統，以免輔助駕駛系統對路況辨識失敗而肇致事故。

另外，春節及和平紀念日連假匝道將進行封閉管制措施。2月17日至19日、2月27日至28日，時段性封閉國1、國5南向部分入口匝道，2月19日至21日、2月28日至3月1日，時段性封閉國1、國3部分北向及雙向入口，提醒民眾多加留意匝道封閉管制措施並配合相關人員。







查看原文

更多Newtalk新聞報導

台美關稅結果出爐 蔣萬安：盼政府守住護國神山 根留台灣

周湯豪驚傳病倒「打針、吃藥都沒好」！1/17成都演唱會被迫延期

輔助駕駛系統無法辨識的6大情境。 圖：交通部高速公路局提供

2/17至2/21春節連假國道匝道將進行封閉管制措施。 圖：交通部高速公路局提供