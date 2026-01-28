輔助駕駛非自動駕駛 高公局提醒「3到」保平安

（中央社記者余曉涵台北28日電）不少民眾行駛國道時會開啟輔助駕駛系統，交通部高速公路局今天提醒，輔助駕駛不等於自動駕駛，開啟時也要做到「心到、眼到、手到」，才能確保自己及同車乘客行車安全。

高公局發布新聞稿表示，農曆春節連假期間，許多民眾有長途返鄉或出遊需求，行駛國道時常會啟用車輛的「輔助駕駛系統（ADAS）」以降低駕駛負擔、提升行車舒適。

高公局提醒，輔助不等於自動，開啟輔助駕駛也要做到「心到、眼到、手到」，才能確保自己及同車乘客行車安全。

高公局指出，「心到」是啟用ADAS前，先了解系統適用範圍、限制條件與告警方式，建立正確認知，不誤認車輛可自動駕駛（詳見車輛廠牌的車主手冊），行駛中更要全程專注、不分心，切勿因依賴系統而鬆懈。

「眼到」是開車時，視線全程注意前方及周邊車況，並提早判讀車流與路型變化，尤其遇濃霧、大雨、強光時，更要提高警覺。

「手到」則是雙手持續握穩方向盤，不可放開，並隨時準備接管操控，遇突發狀況或系統提醒時，應主動介入並視需要煞車減速。

高公局表示，目前市售車輛常見ADAS功能包含主動定速巡航（ACC）、自動緊急煞車（AEB）、車道維持輔助（LKA）等，但系統仍可能受天候、環境、路況與車流變化等影響，導致系統無法即時或正確判讀路況。

高公局提醒，春節連假車多、路況變化快，駕駛人更應提高警覺、掌握前方與周邊車況，切勿過度依賴輔駕系統，以維護行車安全。（編輯：管中維）1150128