輔大內鬥1／醫院副院長無預警落馬 同事代墊25萬討不回成鬥爭犧牲品
天主教輔仁大學歷史悠久，2025年12月才慶祝創校100周年，賴清德總統更特地前往參加，感謝輔大多年來為國家培養人才，而在熱鬧慶典下，卻藏著輔大附屬醫院和學校間的派系鬥爭，據悉，輔大醫院副院長劉宏輝在2025年中無預警落馬，導致其主持的計畫落空，基層赴日代墊的25萬元差旅費也付不出來，儼然成為內鬥犧牲品，讓他們難以接受。
據了解，輔大現任校長藍易振於2024年2月1日接任，他因年輕和活力而受到多位優秀校友欣賞，但也與學術副校長王英州等人的保守派格格不入，兩邊人馬總在暗暗較勁。
而藍易振上台後，積極爭取校友捐款，富邦金董事長蔡明忠在2025年捐贈367萬元作為學術之用，當中100萬分為4個計劃，以支應國際產學合作和研究協議的經費，劉宏輝則以與日本筑波大學的交流得到25萬元預算。
劉宏輝曾任職於台大醫院雲林分院，是國內腦神經研究權威，自台大醫院退休後，受邀至輔大醫院擔任副院長，而他在醫界人脈廣闊，與筑波大學外骨骼機器人專家山海嘉之教授頗有私交，促成台日醫療合作。
2025年3月，在藍易振及時任行政副校長賴政南的見證下，輔大與筑波大學、山海嘉之創立的Cyberdyne株式會社、輔大醫院及生物技術開發中心（DCB）簽署了五方共同合作MOU，計畫引進當今醫療用外骨骼翹楚「HAL機器人」，打造穿戴式機器人讓神經康復與再生醫療領域走進新時代，此計劃還登上日媒《日經新聞》報導，讓校方頗以為傲。
同年7月，劉宏輝帶著理工學院院長王元凱、附設醫院神經科主任與主治醫師、復健科復健組長與復健師等7人赴日，就在團隊於筑波大學認真學習HAL機器人設備操作、談妥免費借用設備的關鍵時刻，國內校政權力核心卻爆發「茶壺裡的風暴」。
知情人士透露，劉宏輝是前校長江漢聲延攬入院，他專業能力無庸置疑，在神經科擁有權威地位，但他有知識分子的傲骨和堅持，在無形中得罪不少人，而他從日本回來後，便無預警「被通知」清出副院長辦公室，在院內簡單到幾乎馬虎的卸任典禮後便被拔除職位，HAL計劃也跟著「打水漂」，連同仁代墊的差旅費都拿不回來。
據悉，此次赴日是由交流團隊先行支付機票和住宿等費用，返台後再拿著收據核銷，但隨著劉宏輝落馬，此計劃也被學校高層「極力抹除」，輔大學術副校長王英州藉口要團隊爭取國科會經費後再支付相關費用，但此計畫爭取國科會經費失敗，王英州也因而不願撥款，等同要交流人員「自己吞」。
「大人間的內鬥，卻把基層當犧牲品。」知情人員無奈表示，這筆錢對高層來說或許只是個數字，卻是基層人員辛辛苦苦的血汗錢，交流人員原以為能靠自己的努力讓台灣復健醫療更進一步，卻在學術權力的傾軋中，只留下讓基層員工求助無門的25萬元，以及碎裂一地的台日學術信任。
輔大表示，公務出差及經費核銷作業，均須嚴格遵守政府法規及校內審計程序。依規定，任何計畫經費之撥付，必須建立在「專案已核定通過」且「支出於計畫執行期間內之基礎上，而該計畫預定啟動日為2025年8月1日，然相關行程發生於7月28日至8月1日，研發處曾於同年9月18日函請於9月26日前繳交計畫書定稿並完備學審會審議程序，但校方目前尚未收到相關定稿文件。
輔大強調，校方一向秉持保障同仁權益之立場，對於同仁先行代墊之費用，學校亦希望能依法給予補償。惟目前因計畫申請程序尚未完備，導致該專案於截止日前，因未完成申請程序，經學審會委員們充分討論後撤銷此案，校方行政單位依法無從撥付任何公務補助款。
