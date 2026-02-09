輔大內鬥2／員工差旅費付不出校長卻月月出國 「全球馬拉松」如網紅踩點

輔仁大學校長藍易振上任後多次到梵諦岡述職，2024年11月還獲教宗方濟各接見，留下著名的握手照。（圖／梵蒂岡新聞室授權輔大提供）

百年名校輔仁大學傳出派系鬥爭，時任輔大醫院副院長劉宏輝2025年中無預警落馬，其與筑波大學簽訂的外骨骼機器人計劃也跟著喊卡，導致7名同仁代墊的25萬元差旅費也被迫「自己吞」，相較之下，輔大校長藍易振卻是幾乎每月都出國，「全球馬拉松式」參訪如旅遊網紅打卡踩點，讓基層難以接受。

藍易振於2024年2月上任，他頂著前西雪梨大學副校長和台灣僑委會僑務顧問光環，董事會期盼年僅57歲的他能以國際化背景和人脈為輔大注入活力，他上任後也將在澳洲作的永續發展相關議題帶回台灣，並得到富邦金董事長蔡明忠等傑出校友的響應，獲得許多經費贊助。

藍易振上任後憑藉年輕活力得到多位優秀校友欣賞，富邦金董事長蔡明忠更因而捐贈經費支持學術活動。（圖／翻攝輔大官網）

知情人士表示，藍易振是留學回台的「外來開放派」，與學術副校長王英州為首的本土守舊派格格不入，守舊派掌握學校的預算分配，藍易振為了想要制衡，因此結合新生代的主管自創派系，兩邊人馬明裡暗裡間劍拔弩張，藍易振則企圖以國際化打開另外一條活路，更為了逃避校內紛爭而頻頻出國。

藍易振的出國頻率驚人，2024年間，藍易振4度出訪，包括7月到梵諦岡首訪教廷，並與羅馬聖母升天大學及澳洲天主教大學羅馬校區的學術交流，8月則到越南拜訪胡志明市經濟大學，想以此作為解決少子化的招生戰略，10月則走訪吉隆坡、檳城等地多所獨立中學，爭取優質僑生來台，11月獲教宗接見而再度前往梵蒂岡，且在IG 分享了著名的「握手照片」。

與此同時，藍易振與校內保守派的紛爭也逐步升級，藍易振因而「避走國外」2025年間幾乎一半時間在國外，包括2月到越南、泰國，3月赴紐西蘭、澳洲，4月美國華府行並訪問喬治城大學，7月則到梵諦岡三度赴教廷參加會議，親自邀請教廷樞機主教與盟校校長年底來台參加百年校慶，8月再到澳洲，11月則前往美國參加北美校友年會，12月再度到越南和馬來西亞進行2026招生宣傳。

這些出訪皆為「招生」或「述職」為名，實際行程卻屢傳爭議。藍易振某次訪問美國喬治城大學時，竟在未確認參訪細節的情況下徑自前往，險些被拒於門外，而他多次前往梵蒂岡，表面上是向教廷報告校務，社群媒體上的動態卻多半是個人在羅馬各處的網紅景點合照，被基層教職員酸：「校長是在辦公，還是在當旅遊部落客？」

輔大與筑波大學在2025年3月簽訂MOU，想讓神經康復與再生醫療領域走進新時代，輔大同仁赴日學習，返台後校方卻並未支付差旅費。（圖／翻攝輔大官網）

藍易振自己坐擁豐厚資源出國視察，輔大醫院員工2025年7月跟著時任副院長劉宏輝赴日，到筑波大學研習外骨骼機器人，25萬元差旅費卻在劉宏輝無預警落馬後，這筆錢便被校方高層以「計畫未過」為由硬生生扣下。

「校長出國一趟可能都不只這個數，基層員工先行墊付的辛苦錢卻要不回來。」知情人員無奈表示，藍易振在社群網路和大眾形象看來光鮮亮麗，背後卻藏著同仁「錢討不回來」的心酸，這種「只許州官放火，不許百姓點燈」的領導風格也讓基層人心浮動、難以接受。

輔大表示，公務出差及經費核銷作業，均須嚴格遵守政府法規及校內審計程序。依規定，任何計畫經費之撥付，必須建立在「專案已核定通過」且「支出於計畫執行期間內之基礎上，而該計畫預定啟動日為2025年8月1日，然相關行程發生於7月28日至8月1日，研發處曾於同年9月18日函請於9月26日前繳交計畫書定稿並完備學審會審議程序，但校方目前尚未收到相關定稿文件。

輔大強調，校方一向秉持保障同仁權益之立場，對於同仁先行代墊之費用，學校亦希望能依法給予補償。惟目前因計畫申請程序尚未完備，導致該專案於截止日前，因未完成申請程序，經學審會委員們充分討論後撤銷此案，校方行政單位依法無從撥付任何公務補助款。

