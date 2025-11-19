輔大前校長江漢聲看診遭刺傷 嫌犯涉殺人未遂新北檢起訴

輔仁大學附設醫院11日發生醫療暴力事件，輔大前校長、醫師江漢聲在看診時，遭曾姓男子持美工刀攻擊刺傷。新北地檢署今天偵結，認定曾男有致江漢聲於死犯意，且嚴重破壞醫病關係，依刑法殺人未遂、違反醫療法等罪起訴，具體求刑7年。

江漢聲11日下午在輔仁大學附設醫院看診時，在診間突遭曾姓男子持美工刀刺傷，曾男隨即被保全制伏並移送法辦。新北地檢署今天偵查終結，以刑法殺人未遂、醫療法第106條第3項對於醫事人員以強暴妨害其執行醫療業務等罪嫌，起訴曾男。

根據起訴書，曾男因不滿江漢聲另案獲無罪判決，於11月11日下午2時許，假裝以掛號病患身分進入輔大醫院診間，趁江漢聲診察完畢正在洗手背對他之際，拿出預藏的美工刀揮砍，江漢聲遭砍後轉身抵抗，但曾男未停止持續揮刀攻擊。

江漢聲遭揮砍後趁隙逃離診間，曾男還將手中美工刀朝他擲去，幸未擊中江漢聲，但仍導致其右腕6公分撕裂傷、左手、左腹壁等處受傷，雖未導致其死亡，但檢方審酌證物照片，認為曾男持美工刀仍能劃破醫師袍，足認其用力猛烈，有意致江漢聲於死。

檢方調查，曾男在犯案前，10月底先在臉書預先寫下「無對江漢聲殺人之主觀犯意」等內容，並預設於11月11日案發後下午5時許發布，讓他被捕時能開脫罪行。

檢察官表示，曾男不滿江漢聲另案獲無罪，卻未考慮依法定程序提出救濟，反而持刀攻擊，實現其所認知的「正義」，絲毫不尊重法院的確定判決。

檢察官更指出，曾男利用江漢聲在診間問診，對病患無防備之際從背後襲擊，手段惡劣，除造成被害者心理受創之外，也造成日後醫師問診時尚須提防病患，嚴重破壞醫病間信賴關係，對社會法秩序及醫病關係危害重大，因此建請法院從重量處有期徒刑7年。

江漢聲等人被控以虛設活動經費等方式，挪用輔大校產給不屬於輔大附屬單位的輔大診所，去年1月一審依背信罪判江漢聲10月徒刑，二審認定難認輔大受財損，今年8月21日改判無罪確定。

