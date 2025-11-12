輔大前校長江漢聲醫師看診遭人刺傷 檢聲請羈押被告裁准

輔仁大學附設醫院11日發生醫療暴力事件，輔大前校長江漢聲醫師在看診遭曾姓男子持美工刀攻擊刺傷。新北地檢署今天表示，經訊問曾姓被告，認為曾男涉犯殺人未遂、傷害、恐嚇及違反醫療法等罪嫌，因犯罪嫌疑重大且有反覆實施之虞，已聲請羈押禁見，新北地方法院下午裁准羈押，未禁見。

輔大前校長江漢聲醫師11日在看診遭曾姓男子持美工刀攻擊刺傷。新北地檢署12日表示，經訊問曾姓被告，認為曾男涉犯殺人未遂、傷害、恐嚇及違反醫療法等罪嫌，因犯罪嫌疑重大且有反覆實施之虞，已聲請羈押禁見。（示意圖／中央社資料照）

輔仁大學附設醫院11日下午2時許，發生醫療暴力案件，醫師江漢聲看診時，突遭曾姓男子持美工刀攻擊刺傷，造成江漢聲右手腕刺傷及左腹部輕微擦傷。曾男經醫院保全制伏，警察獲報迅速到場逮捕，詢後送檢方偵辦。

新北檢今天表示，曾姓被告經警方逮捕移送新北檢，檢察官訊問後，認被告涉犯刑法殺人未遂、傷害、恐嚇及違反醫療法等罪嫌，犯嫌重大，且有勾串證人及反覆實施之虞，向法院聲請羈押禁見。下午經法院開庭審理後，裁定羈押。

前輔大校長江漢聲等人被控以虛設活動經費等方式，挪用輔大校產給不屬於輔大附屬單位的輔大診所，一審依背信罪判江漢聲10月徒刑，二審認定難認輔大受財損，今年8月21日改判無罪確定。涉嫌行兇的曾姓男子，在犯案前，透過其臉書（Facebook）貼文表示其攻擊江漢聲的動機，是因為他不滿其上述判決，他訴求，呼籲檢察總長依法對台灣高等法院113年度上易字第557號的判決提起非常上訴。

